В Украине не подключают установки альтернативной генерации, подаренные США – эксперт объяснил причину

Среди проблем — нехватка средств и специалистов

На фоне успешных проектов по внедрению когенерации достаточно странно читать заявления, что даже не купленные, подаренные Украине установки — не подключаются. А именно такие данные обнародовал недавно глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, всего одна из 96 когенерационных установок, переданных Украине еще несколько месяцев назад Агентством США по международному развитию (USAID), была установлена в Житомире.

Через несколько дней в USAID на Facebook-странице Проекта энергетической безопасности, через который и реализуется этот проект, уточнили, что уже установлено 18 таких установок, остальные находятся в процессе подключения. При этом их общее количество составляет 91 установку, а передаются они для нужд 32 украинских городов и двух университетов. Суммарно смогут обеспечить надежным теплоснабжением более 1 млн. жителей многоквартирных домов и около 1000 социальных объектов, а также, собственно, теплоэнерго. А при этом и позволят обеспечить резервное питание электроэнергией соседние больницы, объекты водоснабжения и водоотведения.

Но затем это уточнение неожиданно с сайта USAID ПЭБ было удалено. Хотя и осталось в кэше поисковиков.

По словам Олега Попенко, процесс запуска в эксплуатации когенерационных установок, в частности переданных USAID, действительно сталкивается в Украине с рядом проблем. Одна из самых главных – нехватка средств.

"В некоторых общинах – отсутствуют деньги на проведение полного цикла процедур, а это закупка проекта, изготовление проекта, оплата изготовления проекта, затем закупка процедур по монтажу и подключению установок к сети и т.д. Просто физически нет денег. Точную стоимость, нужную на прохождение этих процедур, я вам не скажу, но знаю, что для четырех небольших газопоршневых установок она составляла около 40-50 миллионов гривен", — рассказывает эксперт.

Он вспомнил случай, когда одному из крупных городов планировали передать большую установку, но за неимением относительно небольших средств процесс остановился.

"ТЭЦ в одном из серьезных городов выиграла конкурс USAID на установку 50 или 55 мегаватт. Такая установка – это где-то на 170 тысяч населения. Они выиграли конкурс, утвердили сумму. Но когда начался процесс передачи, выяснилось, что суммы, выделенные Минэнерго (а эта ТЭЦ — государственный объект), не хватает. У Минэнерго сказали – мы денег не дадим, у нас нет, что это полный абсурд. чтобы ее подсоединить. В результате дело закончилось ничем, и установку туда никто не привез", – рассказывает Попенко.

Существенной проблемой, как ни странно, является и дефицит компаний и специалистов, которые могли бы обеспечить процесс монтажа установок.

"Ну, не хочет компания ехать куда-то, например, в Шостку, монтировать эти газопоршневые установки. Будем откровенны — в том числе из-за мобилизации на блокпостах. Другая причина — таких компаний физически не хватает. Или есть специалисты, но их не устраивает, например, стоимость. Я общался с одной такой компанией – оттуда никто не захотел выйти на уже объявленные торги. Говорят – нас не устраивает стоимость. А местные власти не могут увеличить стоимость, потому что у них нет денег. То есть, это комплексный вопрос, состоящий из нескольких", — считает Попенко.

Среди проблем, которые называет эксперт, также и неорганизованность органов местного самоуправления в вопросе подключений когенерационных установок.

"Ведь нужно выделить землю, выделить деньги, это все должно быть принято на сессии. И вопрос не в размерах участка, а в процедуре. Нужно выйти, вынести этот вопрос на сессию, рассмотреть и проголосовать на земельной комиссии. После земельной комиссии вопрос выносится на сессию, затем сессия принимает решение. После вынесения решения готовится пакет документов на землю, она же не может быть просто так передана. И неважно – что 5 метров, хоть 10 см квадратных. Разве если эта земля будет в использовании теплокоммунэнерго, тогда будет проще. Но процедура должна быть выполнена. Иначе – уголовное дело. При этом бывают даже случаи, когда такую ​​установку передают одному коммунальному предприятию, землю под нее выделяют на другое, а деньги вообще на третье. В результате директор последнего говорит, что не будет этим заниматься, потому что не хочет сесть. И его можно понять, ведь у него ни самого оборудования на балансе, ни земельного участка в учете", – рассказывает Попенко.

В целом, по словам эксперта, весь процесс развертывания на предприятии теплокоммунэнерго когенерационной установки должен занимать не более полугода – от начала закупки, разработки документации, до запуска в эксплуатацию. Хотя, отмечает Попенко, многое зависит от подхода местных властей, процедуры закупки, возможности поставки производителем и т.д. Поэтому и наблюдаем сейчас ситуацию с затяжкой.