Повышение налогов пока отменяется: в Раде назвали причину

Документы еще даже не рассматривались в профильном комитете

Верховная Рада пока не будет рассматривать законопроекты, которыми планируется повысить налоги. Таким образом, в августе украинцам не стоит ожидать роста фискальной нагрузки.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат Ирина Геращенко. По ее словам, соответствующие проекты законов были сняты с повестки дня.

"Еще одна хорошая новость — поднятия налогов в августе не будет. Эти законопроекты сняты с повестки дня следующей пленарной недели. Работаем дальше, чтобы блокировать вредные решения. Парламент должен выйти из сомнамбулического сна, вернуться к работе и принимать важные для страны решения", — написала она.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк опроверг эту информацию. По его словам, эти законопроекты вообще не были внесены в повестку дня.

"Не хочу никого разочаровать, но налоговые законы не сняли с повестки дня. Потому что для этого их туда надо бы поставить сначала. Что на эту неделю никто не делал", — написал он в Telegram.

Железняк также сообщил, что Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики даже не собирается проводить заседания по этому вопросу, поэтому ранее сентября его рассмотрение невозможно. Он отметил, что фактически парламенту нечего ставить на голосование и соответственно снимать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увеличатся налоги. Если соответствующий законопроект примут, то продать или купить квартиру будет труднее, особенно если это не первое соглашение за год.