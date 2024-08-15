Підвищення податків поки скасовується: в Раді назвали причину

Документи ще навіть не розглядали в профільному комітеті

Верховна Рада поки не буде розглядати законопроєкти, якими планується підвищити податки. Таким чином у серпні українцям не варто очікувати зростання фіскального навантаження.

Про це в Telegram повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. За її словами, відповідні проєкти законів були зняті з порядку денного.

"Ще одна хороша новина — підняття податків в серпні не буде. Ці законопроєкти зняті з порядку денного наступного пленарного тижня. Працюємо далі, аби блокувати шкідливі рішення. Парламент має вийти з сомнамбулічного сну, повернутися до роботи і приймати важливі для країни рішення", — написала вона.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк спростував цю інформацію. За його словами, ці законопроєкти взагалі не були внесені до порядку денного.

"Не хочу нікого розчарувати, але податкові закони не зняли з порядку денного. Тому що для цього їх туди б треба було поставити спочатку. Що на цей тиждень ніхто не робив", — написав він у Telegram.

Железняк також повідомив, що Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики навіть не збирається проводити засідання з цього питання, тому раніше вересня його розгляд неможливий. Він зазначив, що фактично парламенту немає що ставити на голосування й відповідно знімати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні збільшаться податки. Якщо відповідний законопроєкт приймуть, то продати чи купити квартиру буде важче, особливо якщо це не перша угода за рік.