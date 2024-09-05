Отток компаний из-за отсутствия госзаказа и инвестиций: в Раде изучают препятствия для оборонпрома

Потенциал украинского ОПК можно использовать для государства, ВСУ и отечественных предприятий — счет идет на миллиарды долларов

Украинский оборонно-промышленный комплекс может быстро стать одним из мощных локомотивов отечественной экономики и источником многомиллионной валютной выручки.

Об этом в среду, 4 сентября, шла речь на заседании рабочей группы спецкомиссии ВР по защите прав инвесторов. На встрече парламентарии и представители отрасли обсуждали наиболее проблемные препятствия для активизации производства вооружения и либерализации его продаж за границу.

Глава спецкомиссии, парламентарий Галина Янченко напомнила, что эта спецкомиссия работает уже 4 года, и ее основной задачей является понять на практических кейсах, с какими проблемами сталкиваются представители частного сектора. Чтобы устранить эти препятствия.

— Обычно мы разбираем определенные проблемные ситуации и, помогая их решать, предлагаем системные изменения в законодательство и "подзаконки". Благодаря деятельности нашей ВСК за четыре года нам удалось решить спорных вопросов между инвесторами и госорганами власти более чем на 25 млрд грн, — сказала народный депутат, добавив, что сфера ОПК на сегодняшний день крайне важна для государства, ведь за 2,5 года полномасштабки производство украинского оружия и боеприпасов выросло в 6 раз. А за 33 года ни один сектор экономики не показывал такие темпы роста.

Народный депутат Александр Ковальчук и член рабочей группы отметил, что спецкомиссия Рады, в которую входят представители разных фракций и комитетов ВР, настроена исключительно на конструктивный диалог с представителями отрасли без политизации процесса: "Все мы объединены одной целью, и цель у нас общая — услышав о проблемах, с которыми сталкивается отрасль, направить свои усилия, чтобы их решать… в краткосрочных и долгосрочных периодах".

В свою очередь нардеп Федор Вениславский обратил внимание, что на сегодняшний день позиция Министерства стратегпрома состоит в том, чтобы в смысле производства вооружения и боеприпасов "создавать максимальные преференции для частного бизнеса".

— Для меня, как человека, постоянно общающегося со сферой ОПК, есть одна ключевая проблема: возможности частного бизнеса у нас ограничиваются исключительно возможностями госбюджета, — сказал парламентарий.

Страшные цифры оттока компаний: главные причины

Исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко рассказала, что сейчас наблюдается очень печальная тенденция — 85% предприятий, производящих дроны, "либо уже осуществили релокацию за границу, либо планируют это сделать".

— Это абсолютно страшная цифра для нашего ОПК. Очень хочется, чтобы эти компании оставались в Украине. У них есть патриотические взгляды, а релокацию хотят осуществить именно для того, чтобы не обанкротиться, а продолжать активно производить оружие для фронта и нашей армии. Ключевые проблемы – во-первых, закрытый экспорт. У них много избыточной продукции, которую государство сегодня не способно законтрактовать, а они, соответственно, не могут продавать ее на международные рынки, ведь экспорт закрыт. Во-вторых, незагруженность собственных производств из-за отсутствия госзаказа или отсутствия потребности в их продуктах. Третья причина – ограничение доходности, которое не позволяет им вкладывать много ресурсов в RnD, новейшие разработки, – рассказала она.

Сергей Высоцкий, заместитель председателя ассоциации NAUDI и экс-нардеп добавил, что сейчас отечественный ОПК существует фактически в системе самоинвестиций.

— Каждую неделю я принимаю множество международных делегаций крупных транснациональных компаний в сфере ОПК, и ни одна из них, конечно, не готова сейчас инвестировать свои средства в реальное производство или в общие программы на территории Украины. Сейчас наш сектор существует в достаточно узком промежутке зарегулированных доходов, во всей известной системе "1-30%". В то же время нам нужно инвестировать в новые заводы, нам нужно закупать за границей до 95% компонентов (особенно для высокотехнологичных видов вооружения), нужно обучать собственных рабочих (инженеров, специалистов по высокоточным технологиям с высокими зарплатами). Нужно за границей покупать комплектующие, например даже броню. Ведь у нас пока нет солидного производства брони, даже для такой банальной вещи, как бронеавтомобиль. Единственный способ улучшить инвестклимат в Украине в сфере ОПК – дать нам возможность самоинвестировать, а для этого нужна дерегуляция, – рассказал он.

Кроме того, по словам Сергея Высоцкого, для предприятий оборонки существуют препятствия относительно доступа к кредитным дешевым ресурсам (программа "5-7-9" для сферы ОПК не работает), забюрократизированность условий типовых контрактов, условия налогообложения прибыли и т.д.

— К сожалению, за 6 месяцев какого-либо реального импульса для нашей отрасли и ответов от органов исполнительной власти мы не нашли, — добавил представитель NAUDI.

Сколько валюты Украина теряет и о каком экспорте идет речь

Игорь Фоменко, глава Федерации работодателей Украины сообщил, что загруженность предприятий ОПК на сегодня составляет около 40%, а большинство мощностей простаивают из-за дефицита заказов.

— Нужно либо найти около $12 млрд в год, чтобы загрузить наши производственные мощности, либо стоит говорить о контролируемом открытии экспорта для вооружения и военной техники, которые не востребованы Силами безопасности и обороны. Понятно, что потребности ВСУ превышают даже наши производственные возможности, но государственного финансирования под это нет. Поэтому и нужно говорить о контролируемом экспорте, но, безусловно, в приоритете задействование производства и поставок должно быть для Сил обороны. Сначала для себя, а если есть излишек, тогда можно говорить об экспорте, — заметил руководитель ФРУ.

Он также обратил внимание, что специфика работы отдельных предприятий оборонки заключается в долгосрочном планировании (3-5 лет), так как на производственный цикл (чтобы отдельно заказывать составляющие, получать разрешения на авансирование, на импортные поставки и т.д.) уходит немало времени. Поэтому производители должны тщательно распланировать свою производственную деятельность до мелочей. В то же время доступа этих компаний к финансовому ресурсу фактически нет, а государственная поддержка в этом контексте отсутствует.

В комментарии "Телеграфу" Галина Янченко отметила, что сейчас власти должны быть в более открытом диалоге с бизнесом, для которого каждый месяц меняются условия (либо из-за действия какого-то закона, либо принятой регуляторки, которые создают препятствия).

— Поэтому наша миссия как парламентской ВСК быть мостиком и давать площадку для диалога между бизнесом и властью. Считаю, что сегодня мы как страна зависимы от успеха частного сектора. Условно говоря, победит частный сектор, если у него все будет двигаться хорошо, мы будем сильнее и устойчивее.

Речь идет о рабочих местах, чтобы украинцы не ехали за границу. Также это вопрос налогов, с которых мы выплачиваем зарплаты нашим военным. И вообще речь идет о вопросах стойкости нашего государства, — отметила парламентарий.

При этом, по ее оценкам, потенциально ежегодно контролируемый экспорт избыточных оружия и вооружений из Украины сможет заводить в страну ориентировочно $15 млрд, что выведет сектор ОПК на уровень крупнейших экспортных отраслей страны — АПК и IT-сферы.