Шуфрича будут из СИЗО возить на заседание Рады? Депутат показал постоновление суда

В настоящее время Шуфрич находится в СИЗО

Народного депутата Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО, якобы обязали выполнять свои депутатские полномочия. Он якобы должен посещать заседание Верховной Рады.

Об этом пишет нардеп партии "Европейская солидарность" (ЕС) Алексей Гончаренко, ссылаясь на решение Шевченковского райсуда.

"Получили! Шевченковский райсуд обязал СБУ обеспечить исполнение Нестором Шуфричем депутатских полномочий", — пишет нардеп.

При этом Шуфрич находится в СИЗО, поэтому у Гончаренко возник вопрос, как именно депутат будет попадать на заседание Верховной Рады. Если его действительно будут возить из изолятора в ВР, то это будет еще, то шоу, говорит Гончаренко.

"Может уже выбросим Шуфрича и всю опзж-шайку из Рады??! 2,5 года в Раде лежит мой проект постановления об этом! Власть! Ну довольно с ними тереть, договариваться и позориться перед украинцами!"– пишет депутат ЕС.

Напомним, в сентябре 2023 года Шуфричу объявили подозрение. По материалам дела, его завербовала ФСБ РФ. Он выполнял задание одного из бывших заместителей секретаря СНБО, который в 2014 году уехал в Москву.

А уже 5 сентября текущего года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале, что в СИЗО якобы умер Шуфрич. Однако позже он написал, что эта информация не подтвердилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Николай Тищенко не явился на заседание суда из-за проблем со здоровьем. Адвокат рассказал подробности.