Крупный банк Украины впервые разрешил снимать наличку за границей

Теперь украинцы за границей могут снять с карты деньги на кассе в торговой сети за границей

Один из популярных банков Украины — "ПриватБанк" — разрешил украинцам при необходимости снимать наличные деньги не только в Украине, но и за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Эту услугу "ПриватБанк" первым из украинских финансовых учреждений запустил совместно с платежной системой MasterCard. Теперь клиенты банка, находясь за границей, могут снимать наличку вместе с оплатой картой товаров и услуг.

Член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко заявил, что покупка с выдачей наличных денег на кассе стала популярным в Украине сервисом. Он доступен во всех ведущих торговых сетях,им пользуются жители большинства городов Украины.

Также в пресс-службе банка отметили, что сегодня клиенты банка чаще всего снимают наличные деньги на кассе в Германии в сетях Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle и в Польше — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Также сервис работает в других странах ЕС, а еще в Великобритании и Австралии.

Как сообщал "Телеграф" ранее, "ПриватБанк" продаст безденежные кредиты до конца текущего года. Адвокаты рассказали, что будет с должниками в таком случае.