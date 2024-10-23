Великий банк України вперше дозволив знімати готівку за кордоном

Тепер українці за кордоном можуть зняти з картки гроші на касі у торговельній мережі за кордоном

Один із популярних банків України — "ПриватБанк" — дозволив українцям за необхідності знімати готівку не лише в Україні, а й за кордоном.

Про це повідомила пресслужба банку. Цю послугу "ПриватБанк" першою з українських фінансових установ запустив разом із платіжною системою MasterCard. Тепер клієнти банку, перебуваючи за кордоном, можуть знімати готівку разом із оплатою карткою товарів та послуг.

Член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко заявив, що купівля з видачею готівки на касі стала популярним в Україні сервісом. Він доступний у всіх провідних торгових мережах, ним користуються жителі більшості міст України.

Також у пресслужбі банку зазначили, що сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі в Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та у Польщі — у Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Левіатан, Zabka. Також сервіс працює в інших країнах ЄС, а також у Великобританії та Австралії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, "ПриватБанк" продасть безгрошові кредити до кінця поточного року. Адвокати розповіли, що буде з боржниками у такому разі.