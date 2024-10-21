Еще больше доступа к банковским счетам украинцев хочет получить налоговая

Изменения могут привести к чрезмерному давлению на налогоплательщиков

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины разработала предложения по законодательным изменениям, которые позволят ей получать доступ к банковской тайне граждан и бизнеса. Это может оказать существенное влияние на правоотношения между налоговыми органами, банками и налогоплательщиками.

Информацией поделилась народная депутат Украины Нина Южанина. Заявила, что узнала предложения ГНС, которые рассматриваются в налоговом комитете из письма НБУ.

"Помните о пункте в Национальной стратегии доходов о том, что налоговая служба получит доступ к данным о банковских счетах украинцев? Там еще есть оговорки, что это произойдет после принятия действенных мер, направленных на восстановление доверия к работе налоговых органов… О каких-то шагах, что побудили бы к увеличению уровня доверия плательщиков к действиям налоговой речи пока не идет. В то время как предложения законодательных изменений по раскрытию банками и Нацбанком по запросу ГНС информации, составляющей банковскую тайну, налоговики уже разработали", — сообщила нардеп.

По ее словам, налоговая служба сможет запрашивать у банков и НБУ подробную информацию об операциях по счетам юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и обычных граждан. Эта информация будет включать данные о контрагентах и назначении платежей за определенный период времени.

"При этом такую информацию банки должны будут предоставлять с целью проведения налоговой документальных проверок банков и их обособленных подразделений. То есть ГНС намерена получать информацию, составляющую банковскую тайну, о клиентах банков, не являющихся субъектами соответствующих налоговых проверок", — пояснила нардеп.

В то же время, по словам Южаниной, НБУ, рассмотрев предложения ГНС, якобы сделал вывод, что действующее законодательство уже предоставляет налоговой службе достаточно возможностей для получения необходимой информации.

Более того, НБУ предупреждает, что расширение доступа к банковской тайне без должного обоснования может негативно повлиять на процесс имплементации законодательства ЕС в Украине.

Такие изменения могут привести к чрезмерному давлению на налогоплательщиков и препятствованию их деятельности. Предложения ГНС рассматриваются в налоговом комитете Верховной Рады Украины для возможного дальнейшего внесения на рассмотрение парламента.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Национальный банк Украины (НБУ) хочет усилить контроль переводов с карты на карту для людей и бизнеса. Требуя надлежащего финмониторинга операций через расчетные счета.