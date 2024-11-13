Украинские оружейники в 2025 году получат больше финансирования, чем в 2024: названа сумма

Украина хочет увеличить производство оружия в 2025 году

В 2025 году из госбюджета Украины будет выделено 55 миллиардов гривен на производство вооружения и военной техники. Это примерно на 4 миллиарда больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома. Отмечается, что соответствующие средства были заложены в проект государственного бюджета, который приняли 8 ноября.

Основная часть или 54,55 млрд гривен пойдет на исполнение государственных целевых программ по реформированию и развитию ОПК. Это включает внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей или изготовление военной продукции.

Для сравнения, на 2024 год на эти цели было выделено 51 миллиард гривен.

Еще 500 миллионов гривен будут направлено на реализацию Программы финансовой поддержки предприятий ОПК.

55 миллиардов гривен по нынешнему курсу это примерно 1,33 миллиарда долларов. Для сравнения весь оборонный бюджет Украины в 2014 году составлял 1,37 миллиарда долларов.

В 2024 году весь оборонный бюджет Украины составил 2,4 триллиона гривен или 64,8 млрд долларов. В проекте бюджета на 2025 год все оборонные расходы составят 2,2 триллиона гривен или 26,3% ВВП Украины.

Большая часть этих расходов (1,57 трлн) будут выделены на нужды Минобороны, остальное будет распределено между МВД (438,2 млрд), СБУ (41,7 млрд) и ГУР (5,8 млрд).

Напомним, ранее "Телеграф" писал об основных статьях расходов бюджета Украины на 2025 год, а также о том, какой курс доллара там будет заложен.