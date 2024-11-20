Андрей Табалов: Сохранение "торгового безвиза" между Украиной и Евросоюзом усилит молочную отрасль ЕС

Производители молочной продукции просят правительства Украины и ЕС сохранить режим свободной торговли в 2025 году

Продление режима свободной торговли с Украиной только усилит европейскую молочную отрасль. Поэтому важно найти межгосударственное решение относительно продления так называемого "торгового безвиза" между Украиной и ЕС в 2025 году.

Об этом заявил генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" и глава Евроинтеграционного комитета СМПУ Андрей Табалов по итогам состоявшейся в Риме ежегодной конференции Европейской молочной ассоциации (EDA).

"Наш основной месседж для европейских молочников, парламентариев и комиссаров – это то, что Украина – это Европа. Украина не является конкурентом европейской аграрной отрасли, наоборот, мы ее усиливаем, дополняем и, конечно, стремимся к свободной торговле. Мы считаем, что наше сотрудничество будет полезно для обеих сторон", – отметил Андрей Табалов.

В ходе мероприятия он, как глава Евроинтеграционного комитета СМПУ, подписал совместное обращение вместе с генеральным секретарем Европейской молочной ассоциации (EDA) Александром Антоном. В документе EDA и СМПУ призывают Европейский Союз и украинские власти найти долгосрочное решение для сохранения режима свободной торговли по истечении срока действия (АТМ), или так называемого "торгового безвиза", в июне 2025 года.

В обращении EDA и Комитет призывают власти Украины и ЕС действовать совместно и быстро, чтобы обеспечить непрерывный доступ к рынку, содействовать инвестициям и честной конкуренции в торговле молочными продуктами между Украиной и ЕС.

Табалов добавил, что со стороны Украины отсутствуют какие-либо ограничения на поставку европейской молочной продукции на внутренний рынок.

"Украина импортирует гораздо больше европейской молочной продукции, чем экспортирует. Поэтому европейские молочные компании относятся к украинским производителям достаточно лояльно, и такая взаимная торговля продолжается. Для украинских компаний единственным препятствием сейчас может быть получение "еврономера", то есть разрешения на экспорт от Госпродпотребслужбы, которая проверяет украинскую молочную продукцию перед допуском на европейский рынок, и это больше техническая процедура. Важно и в будущем сохранить минимальные ограничения на торговлю и позволить украинским и европейским компаниям свободно выстраивать тесное взаимное сотрудничество", – подытожил Андрей Табалов.

Он также отметил, что в Украине уже есть много успешных примеров поставок молочных товаров на европейский рынок. В частности, в этом году Первомайский молококонсервный комбинат получил еврономер и стал поставлять свою продукцию в страны Европы.