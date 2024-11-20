Андрій Табалов: Збереження "торгівельного безвізу" між Україною та Євросоюзом підсилить молочну галузь ЄС

Виробники молочної продукції просять уряди України та ЄС зберегти режим вільної торгівлі у 2025 році

Продовження режиму вільної торгівлі з Україною лише підсилить європейську молочну галузь. Тому наразі важливо знайти міждержавне рішення про продовження так званого "торгівельного безвізу" між Україною та ЄС у 2025 році.

Про це заявив генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" та голова Євроінтеграційного комітету СМПУ Андрій Табалов за підсумками щорічної конференції Європейської молочної асоціації (EDA), яка відбулася в Римі.

"Наш основний меседж для європейських молочників, парламентарів і комісарів – це те, що Україна – це Європа. Україна не є конкурентом європейської аграрної галузі, навпаки, ми її підсилюємо, доповнюємо і, звичайно, прагнемо вільної торгівлі. Ми вважаємо, що наша співпраця буде корисною для обох сторін", – зазначив Андрій Табалов.

Під час заходу він, як голова Євроінтеграційного комітету СМПУ, підписав спільне звернення з генеральним секретарем Європейської молочної асоціації (EDA) Олександром Антоном. У документі EDA та СМПУ закликають Європейський Союз і українську владу знайти довгострокове рішення щодо збереження режиму вільної торгівлі після закінчення терміну дії (АТМ), або так званого "торгівельного безвізу", у червні 2025 року.

У зверненні EDA та Комітет закликають владу України та ЄС діяти спільно та швидко, щоб забезпечити безперервний доступ до ринку, сприяти інвестиціям і чесній конкуренції в торгівлі молочними продуктами між Україною та ЄС.

Табалов додав, що з боку України відсутні будь-які обмеження на постачання європейської молочної продукції на внутрішній ринок.

"Україна імпортує набагато більше європейської молочної продукції, ніж експортує. Тому європейські молочні компанії ставляться до українських виробників доволі лояльно, і така взаємна торгівля триває. Для українських компаній єдиною перепоною зараз може бути отримання "єврономера", тобто дозволу на експорт від Держпродспоживслужби, яка перевіряє українську молочну продукцію перед допуском на європейський ринок, і це більше технічна процедура. Важливо і в майбутньому зберегти мінімальні обмеження на торгівлю та дозволити українським і європейським компаніям вільно вибудовувати тісну взаємну співпрацю", – підсумував Андрій Табалов.

Він також зазначив, що в Україні вже є багато успішних прикладів постачання молочних товарів на європейський ринок. Зокрема, цього року Первомайський молококонсервний комбінат отримав єврономер і почав постачати свою продукцію до країн Європи.