Цены могут существенно вырасти из-за повышения тарифа на транспортировку газа, – эксперт

Тарифы на электроэнергию для населения тоже будут расти

С1 января 2025 года для внутренних потребителей тарифы на транспортировку газа выросли в четыре раза. Повышение стоимости транспортировки газа повлечет увеличение себестоимости электроэнергии. В итоге простым украинцам придется платить больше за все товары и услуги.

За первое полугодие 2025 года цены на продукты в Украине могут подскочить еще на 20%. Об этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал корреспонденту УНИАН.

"Из-за увеличения стоимости транспортировки газа автоматически увеличится цена этого топлива для промышленности и бизнеса. И цены в Украине могут возрасти фактически на все. Возможен рост цен на все товары и услуги – от продуктов питания до аренды, потому что опосредованно стоимость газа влияет на себестоимость электроэнергии, поскольку крупнейшими потребителями услуги по транспортировке газа являются энергетические компании и облгазы", – пояснил эксперт.

По словам Попенко, следует готовиться к повышению тарифов на свет от 5% до 20% от текущих. Кроме того, за первое полугодие текущего года цены на продукты могут вырасти на 10-20%.

"Тарифы на свет будут поднимать, ориентировочно это произойдет 1 июня, потому что действие постановления НКРЭКУ, которое было принято в прошлом году, заканчивается 1 апреля 2025 года. Затем, я уверен в этом, тарифы будут подняты до 6,32-6,64 грн за киловатт", – сказал он.

Напомним, в 2025 году в Украине планируется увеличить ставки акцизного налога на табачные изделия. В этом году акциз для сигарет поднимут с 57,4 евро до 78 евро за 1000 сигарет, а к 2028 году размер налога достигнет 90 евро. Таким образом цена может вырасти на 40 грн за одну пачку.