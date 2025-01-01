До подорожания – один шаг. Сколько украинцы заплатят за сигареты в 2025 году

Акциз на сигареты и другие табачные изделия привяжут к евро

В Украине в 2025 году планируется увеличить ставки акцизного налога на табачные изделия. 9 декабря законопроект №11090 был передан на подпись президенту, однако к 31 декабря визы главы государства под ним не было.

При подписании документа акцизный налог на сигареты и другие табачные изделия в 2025 году привяжут к евро. До принятия закона ставки акциза прописывались в гривнах.

Больше о новациях 2025 читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Новый год — новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025".

В этом году акциз для сигарет поднимут с 57,4 евро до 78 евро за 1000 сигарет, а к 2028 году размер налога достигнет 90 евро. Для потребителя это означает, что за каждую пачку сигарет придется заплатить как минимум 78 грн акциза (по текущему курсу НБУ). То есть цена может вырасти на 40 грн за одну пачку, подсчитал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Вместе с этим принятый закон делает исключение для табачных изделий для электрического нагрева (например, IQOS или PLOOM) – ставка налога на них будет меньше, чем для обычных сигарет.

Напомним, "Телеграф" писал, сколько зарабатывают "табачные бароны" на нелегальных сигаретах: цифры поразили даже послов "Большой семерки".