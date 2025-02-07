Коммунальные льготы отменяют: кого оставят без скидок в 2025 году?

Государство пересмотрело льготы на "коммуналку": что изменилось?

С 1 января 2025 года в Украине изменились правила получения льгот на коммунальные услуги. Теперь льготы будут предоставляться не только по категории граждан, но и в зависимости от их дохода.

Если средний месячный доход на одного человека в семье превышает 4 240 гривен, скидки на оплату коммунальных услуг отменяются. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1553.

Кто потеряет льготы?

Новые правила теперь коснутся тех, кто раньше получал льготы вне зависимости от уровня дохода. Среди них:

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2) и родственники.

Реабилитированные жертвы, ставшие инвалидами, из-за политических репрессий.

Бывшие военные, получившие инвалидность во время службы.

Родственники погибших военных, в том числе вдовы, родители и пропавшие без вести.

Ветераны МВД, Нацполиции и их семьи.

Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста.

Бывшие заключенные концлагерей и гетто, а также дети, рожденные в таких местах

Если их доход превышает 4240 грн в месяц, льготы будут отменены.

Кто сохранит льготы?

Данные изменения не коснутся участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность в результате войны. Они продолжат получать скидки на коммунальные услуги вне зависимости от уровня дохода.

Почему это вышло?

Правительство объясняет такое нововведение необходимостью более справедливого распределения государственной помощи. К тому же, тарифы на коммунальные услуги постоянно растут:

В 2024 году электроэнергия подорожала на 63% .

. Ожидается пересмотр тарифов на газ и воду уже в мае 2025 года.

Для многих украинцев, к сожалению, эти изменения станут серьезным вызовом. Утрата льгот в сочетании с ростом тарифов заставляет задуматься о новых стратегиях экономии на коммунальных услугах.

Ранее "Телеграф" писал, как можно платить меньше за электроэнергию уже сейчас.