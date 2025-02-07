Коммунальные льготы отменяют: кого оставят без скидок в 2025 году?
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Государство пересмотрело льготы на "коммуналку": что изменилось?
С 1 января 2025 года в Украине изменились правила получения льгот на коммунальные услуги. Теперь льготы будут предоставляться не только по категории граждан, но и в зависимости от их дохода.
Если средний месячный доход на одного человека в семье превышает 4 240 гривен, скидки на оплату коммунальных услуг отменяются. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1553.
Кто потеряет льготы?
Новые правила теперь коснутся тех, кто раньше получал льготы вне зависимости от уровня дохода. Среди них:
- Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории 1 и 2) и родственники.
- Реабилитированные жертвы, ставшие инвалидами, из-за политических репрессий.
- Бывшие военные, получившие инвалидность во время службы.
- Родственники погибших военных, в том числе вдовы, родители и пропавшие без вести.
- Ветераны МВД, Нацполиции и их семьи.
- Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста.
- Бывшие заключенные концлагерей и гетто, а также дети, рожденные в таких местах
Если их доход превышает 4240 грн в месяц, льготы будут отменены.
Кто сохранит льготы?
Данные изменения не коснутся участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность в результате войны. Они продолжат получать скидки на коммунальные услуги вне зависимости от уровня дохода.
Почему это вышло?
Правительство объясняет такое нововведение необходимостью более справедливого распределения государственной помощи. К тому же, тарифы на коммунальные услуги постоянно растут:
- В 2024 году электроэнергия подорожала на 63%.
- Ожидается пересмотр тарифов на газ и воду уже в мае 2025 года.
Для многих украинцев, к сожалению, эти изменения станут серьезным вызовом. Утрата льгот в сочетании с ростом тарифов заставляет задуматься о новых стратегиях экономии на коммунальных услугах.
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