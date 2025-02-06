За неправильные показатели счетчика украинка получила штраф 9 тысяч. Как так получилось и пришлось ли его платить

Женщина всегда вовремя платила за все коммунальные услуги

За ошибочно переданные показатели газового счетчика украинке начислили штраф почти в 9 тысяч гривен. Женщина обратилась в газоснабжающие компании для исправления ошибки, но получила отказ.

Вместо решения вопроса поставщик газа через год направил судебный приказ о взыскании средств. Об этом говорится в решении Талалаевского районного суда Черниговской области.

Женщина написала заявления в "Чернігівгаз збут", "Нафтогаз" и областное отделение энергетической комиссии. В обращениях она пояснила, что случайно представила завышенные показатели газового счетчика.

Поскольку у потребительницы низкий доход, она обратилась к бесплатной юридической помощи в Талалаевке. Юрист помогла составить заявление в суд, чтобы отменить штраф.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина всегда вовремя платила за все коммунальные услуги. Суд принял сторону потребительницы и отменил требование уплатить 8395 гривен долга и 268 гривен судебного сбора. Теперь газовая компания может попытаться доказать свою правоту через обычный судебный иск.

Напомним, ранее Телеграф писал, что украинца с умственной отсталостью обвинили в уклонении от мобилизации. Уже известно, что разрешил суд.