"Налог на стекло": в Британии может исчезнуть пиво в бутылках

Новый налог может уничтожить бутылочное пиво в Великобритании

С 1 апреля в Великобритании начинает действовать новая схема расширенной ответственности производителя (EPR). Она обяжет предприятия платить за объем использованной упаковки в зависимости от ее веса.

Это нововведение вызвало серьезную обеспокоенность среди пивоваров, предупреждающих о том, что стеклянные бутылки могут исчезнуть из магазинов из-за чрезмерного подорожания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители данной отрасли указывают, что стеклянные бутылки значительно тяжелее других видов упаковки, например алюминиевых банок. Поэтому производители пива и другого алкоголя будут вынуждены платить в 49 раз больше за использование стекла, чем за другие материалы, даже несмотря на то, что стекло лучше пригодно для вторичной переработки.

Дункан Самбрук, основатель лондонской пивоварни Sambrook’s, убежден, что это решение повлечет за собой исчезновение ассортимента бутылочного пива с магазинных полок и значительный рост цен.

"Это не экологическая схема… это налог", – заявил Самбрук.

Что изменится для потребителей?

Если пивовары начнут массово отказываться от бутылок, британцы столкнутся с несколькими последствиями:

Ограничение выбора – большинство напитков будут продаваться только в жестянках.

– большинство напитков будут продаваться только в жестянках. Рост цен – производители вынуждены будут компенсировать новые издержки за счет покупателей.

– производители вынуждены будут компенсировать новые издержки за счет покупателей. Переориентация на пабы – разливное пиво может стать более дешевой альтернативой, чем покупка бутылок для потребления дома.

Кроме того, подорожают не только пиво, но и другие алкогольные напитки.

Потери для экономики и рабочих мест

Ежегодно в Великобритании продается примерно 5 миллиардов стеклянных бутылок, а в области стеклопроизводства работает 120 000 человек. По оценкам Британской конфедерации производителей стекла новый налог может привести к значительным сокращениям в данном секторе и поставить под угрозу тысячи рабочих мест.

Британское правительство настаивает, что цель реформы – уменьшить влияние упаковки на окружающую среду и привлечь 1 млрд фунтов стерлингов на финансирование сбора отходов местными органами власти.

Представитель Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел заявил: "Мы стремимся бороться с отходами и усилить переработку. Наши реформы создадут 21 000 рабочих мест и привлекут 10 миллиардов фунтов инвестиций в отрасль переработки отходов в течение следующего десятилетия".

Однако бизнес призывает правительство пересмотреть подход к этой реформе, ведь новая система может нанести больше вреда, чем пользы.

Если правительство не откорректирует правила EPR, Великобритания может потерять пивные бутылки как традиционный вид упаковки. Потребители столкнутся с более высокими ценами и меньшим выбором, а тысячи работников отрасли могут остаться без работы.

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