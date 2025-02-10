"Податок на скло": у Британії може зникнути пиво в пляшках

Новий податок може знищити пляшкове пиво у Великій Британії

З 1 квітня у Великій Британії починає діяти нова схема розширеної відповідальності виробника (EPR). Вона зобов’яже підприємства платити за обсяг використаної упаковки, залежно від її ваги.

Це нововведення викликало серйозне занепокоєння серед пивоварів, які попереджають про те, що скляні пляшки можуть зникнути з магазинів через надмірне подорожчання. Про це повідомляє видання Daily Mail

Представники даної галузі вказують, що скляні пляшки значно важчі за інші види упаковки, наприклад алюмінієві банки. Через це виробники пива та іншого алкоголю будуть змушені сплачувати у 49 разів більше за використання скла, ніж за інші матеріали, навіть попри те, що скло є краще придатним для вторинної переробки.

Дункан Самбрук, засновник лондонської пивоварні Sambrook’s, переконаний, що це рішення спричинить зникнення асортименту пляшкового пива з магазинних полиць і значне зростання цін.

"Це не екологічна схема… це податок", – заявив Самбрук.

Що зміниться для споживачів?

Якщо пивовари почнуть масово відмовлятися від пляшок, британці зіштовхнуться з кількома наслідками:

Обмеження вибору – більшість напоїв продаватимуться лише в бляшанках.

– більшість напоїв продаватимуться лише в бляшанках. Зростання цін – виробники змушені будуть компенсувати нові витрати за рахунок покупців.

– виробники змушені будуть компенсувати нові витрати за рахунок покупців. Переорієнтація на паби – розливне пиво може стати дешевшою альтернативою, ніж купівля пляшок для споживання вдома.

Крім того, подорожчають не тільки пиво, а й інші алкогольні напої.

Втрати для економіки та робочих місць

Щороку у Великій Британії продається приблизно 5 мільярдів скляних пляшок, а в галузі скловиробництва працює 120 000 людей. За оцінками Британської конфедерації виробників скла, новий податок може призвести до значних скорочень у даному секторі та поставити під загрозу тисячі робочих місць.

Британський уряд наполягає, що мета реформи – зменшити вплив упаковки на довкілля та залучити 1 мільярд фунтів стерлінгів на фінансування збору відходів місцевими органами влади.

Представник Департаменту навколишнього середовища, продовольства та сільських справ заявив: "Ми прагнемо боротися з відходами та посилити переробку. Наші реформи створять 21 000 робочих місць і залучать 10 мільярдів фунтів інвестицій у галузь переробки відходів протягом наступного десятиліття".

Однак бізнес закликає уряд переглянути підхід до цієї реформи, адже нова система може завдати більше шкоди, ніж користі.

Якщо уряд не відкоригує правила EPR, Британія може втратити пивні пляшки як традиційний вид упаковки. Споживачі зіткнуться з вищими цінами та меншим вибором, а тисячі працівників галузі можуть залишитися без роботи.

Раніше "Телеграф" писав про те, як карають військових за алкоголь на службі.