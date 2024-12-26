Зачем в СССР в пиво добавляли соль: эти три причины вас удивят

Люди использовали соль, как добавку в пиво, по самым разным причинам

В Советском Союзе было много странных привычек у людей и одна из них — добавлять в пиво соль. Сейчас вряд ли остались те, кто продолжает так делать, но в те времена этим способом пользовались много.

Дело в том, что люди часто посыпали края кружки пива солью, чтобы чувствовать ее вкус. Об этом пишет OBOZ.UA.

Первая причина — это отсутствие закусок в то время, которые можно было бы употреблять к пиву. Такого разнообразия, как сейчас, например, чипсов, орешков, джерок, сушеной рыбы и прочего, тогда было не отыскать. Потому соль добавляла вкус и, можно сказать, заменяла закуску.

Вторая причина — горький привкус пива. Советское пиво назвать качественным было нельзя. Его вкус часто описывали как кислым, а на послевкусие оставалась горечь. И она значительно портила ощущения. Соль использовали, чтобы заглушить эту горечь.

И третьей причиной, по которой использовали соль, называют высокую пену. С помощью нее якобы можно было осадить эту пену. Продавцы алкогольного напитка нередко пользовались себе в плюс тем, что в пиве высоко поднимается пена, и могли сэкономить, наливая его меньше. А если покупатель брал с собой соль, то мог опустить пену быстро и просто и потребовать долить ему полный стакан.

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