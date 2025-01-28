Кто получает 100 тысяч? В Украине назвали профессии с высокими зарплатами

Это не только военные

Несмотря на то, что большие зарплаты в последние годы фиксируются у военных, люди из сферы ИТ продолжают получать самые большие выплаты от работодателей.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк в интервью РБК-Украина. По ее словам, большие зарплаты в Украине сейчас можно разделить на те, которые платят в военной и невоенной сферах.

На вопрос корреспондента о том, есть ли в Украине те, кому платят 100 тысяч гривен. Жовтяк ответила, что сейчас больше всего зарабатывают военные. Но среди предприятий невоенного сектора это IT. Также высокие заработные платы фиксируются в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR.

"Большие зарплаты получают наладчики разнообразного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80-100 тысяч гривен. Инженерные профессии — это минимум 100 тысяч гривен. Приличные зарплаты — в аграрном секторе", — говорит директор.

Она объясняет, что тенденция повышения зарплат на предприятиях связана с уменьшением количества специалистов, поэтому бизнес вынужден поднимать зарплаты. В то же время, по прогнозам Жовтяк, после окончания войны снижения заработных плат не стоит ожидать.

"Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции. Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями. В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти", — рассказала Юлия Жовтяк.

Кроме того, по словам директора, более 68% военнослужащих из всех опрошенных после демобилизации хотят быть предпринимателями и работать на себя.

"В прошлом году мы на базе наших районных центров занятости открыли 80 офисов "Сделано в Украине", где консультируем граждан и бизнес по всем возможностям, которые на сегодняшний день есть по кредитованию, грантам, различным компенсациям, поиску персонала", — сказала она.

В этих центрах людям помогают открыть собственное дело, создавая бизнес-планы, предоставляя рекомендации на разных этапах подготовки и запуска франшизы. Так, например, первый офис "Сделано в Украине" был открыт в Сумах в марте 2024 года. Сегодня они уже работают почти во всех областных и районных центрах и в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве предлагают достойную зарплату и бронь на одной из вакансий.