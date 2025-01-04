Политтехнолог Алексей Голобуцкий о причинах, по которым поляки живут гораздо лучше украинцев:

Минимальная зарплата в Польше со вчера стала почти в 6 раз больше минимальной украинской ($1132 и $190 соответственно).

И это не стечение удачных обстоятельств – это результат более 30 лет последовательных действий польской власти. Ведь старт у нас был одинаковый (на самом деле нет – в Польше было гораздо труднее в начале 1990-х).

Но здесь мы видим плоды работы: когда в государстве есть национальная идея, когда в государстве есть элита, которая изначально знала, что идет в Европу и в НАТО. Когда в стране нет несколько десятилетних споров относительно языка, культуры, идентичности, оценок истории, цивилизационной принадлежности… Это, конечно, не весь фундамент достижений, но очень важная составляющая.

Как ни прискорбно, но на наших с Польшей примерах можно очень контрастно сравнивать, к каким последствиям приводит каждый путь. Как пишут там наши любители простых решений? "Разнообразие культур и религий, свободный выбор языков, сохранение идеологического наследия прошлого – это тоже наша история, нейтральный статус, баланс дружбы и с Европой, и с Россией"…

А на выходе именно на нас решается напасть Россия, потому что есть основания быть уверенной "за три дня". И именно у нас в разы более хреновая жизнь. Зато никакого идеологического прессинга и императивного вектора развития.

Источник: Facebook Алексея Голобуцкого