Могут ли мобилизовать студента или преподавателя во время каникул
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По украинскому законодательству, педагоги и соискатели образования имеют право на отсрочку
Недавно в сети распространялась информация о возможной мобилизации студентов и преподавателей. Слухи об этом опроверг министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
В своем сообщении на Facebook он подчеркнул, что подобные решения не планируются, а распространявшаяся в сети информация не соответствует действительности. По его словам, ни одна мобилизация студентов, ученых или педагогических работников, имеющих право на отсрочку по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусматривается, даже во время летних каникул.
"Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу, будут урегулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", — отметил министр.
Оксен Лисовой подчеркнул, что никаких обсуждений или дискуссий по мобилизации студентов и преподавателей на правительственном уровне не проводятся.
Напоминаем, что отсрочку от мобилизации могут получить только соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования выше предыдущего.
С 2025 года планируется отмена дневной формы обучения для аспирантов, обучающихся на контрактной основе. Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, это решение направлено на предотвращение злоупотреблений правом на отсрочку от мобилизации. По его словам, аспирантура все чаще используется не для научных исследований, а как способ избегания военной службы.
Следовательно, с 2025 года получить отсрочку от мобилизации смогут только аспиранты, которые учатся на бюджетной основе. То есть контрактникам осталась только заочная форма обучения, которая не дает права на отсрочку.
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