Клиенты Vodafone недовольны связью, хотя компания утверждает, что улучшила сети

Vodafone инвестирует миллиарды в сеть, но абоненты жалуются на качество связи

Мобильный оператор Vodafone Украина заявляет, что делает все возможное для обеспечения стабильной связи для миллионов абонентов. Оператор активно инвестирует в восстановление инфраструктуры и модернизацию сети, внедряя новые технические решения.

Как сообщают в компании за прошлый год, Vodafone сосредоточился на нескольких ключевых направлениях:

Закуплено 600 генераторов , чтобы поддерживать работу сети при отключении электроэнергии.

, чтобы поддерживать работу сети при отключении электроэнергии. Восстановлено более 1000 базовых станций , что позволило вернуть связь в сотни общин. Общие инвестиции превысили 2 млрд грн .

, что позволило вернуть связь в сотни общин. Общие инвестиции превысили . Закуплены 22 000 новых аккумуляторов для автономной работы базовых станций.

Оператор подчеркивает, что все эти меры помогают поддерживать связь даже в сложных условиях.

Реальность vs. Ожидание: что говорят абоненты

Несмотря на значительные инвестиции и улучшения, многие абоненты остаются недовольны качеством услуг Vodafone. В соцсетях можно найти комментарии, свидетельствующие о проблемах со связью:

Специалисты объясняют, что улучшение сети – это сложный и длительный процесс, который требует времени. Восстановление базовых станций и установка генераторов не всегда дает мгновенный эффект во всех регионах.

В то же время, эксперты советуют пользователям обращаться к оператору с конкретными жалобами, чтобы технические специалисты могли оперативно решать проблемы.

Vodafone отчитывается о значительных инвестициях в улучшение связи, но многие украинцы до сих пор сталкиваются с трудностями в пользовании услугами оператора. Помогут ли новые технические решения изменить ситуацию – покажет время.

Ранее Телеграф писал, что Vodafone запустил звонки через Wi-Fi. Украинцы оценили качество новой услуги.