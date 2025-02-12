Клиенты Vodafone недовольны связью, хотя компания утверждает, что улучшила сети
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Vodafone инвестирует миллиарды в сеть, но абоненты жалуются на качество связи
Мобильный оператор Vodafone Украина заявляет, что делает все возможное для обеспечения стабильной связи для миллионов абонентов. Оператор активно инвестирует в восстановление инфраструктуры и модернизацию сети, внедряя новые технические решения.
Как сообщают в компании за прошлый год, Vodafone сосредоточился на нескольких ключевых направлениях:
- Закуплено 600 генераторов, чтобы поддерживать работу сети при отключении электроэнергии.
- Восстановлено более 1000 базовых станций, что позволило вернуть связь в сотни общин. Общие инвестиции превысили 2 млрд грн.
- Закуплены 22 000 новых аккумуляторов для автономной работы базовых станций.
Оператор подчеркивает, что все эти меры помогают поддерживать связь даже в сложных условиях.
Реальность vs. Ожидание: что говорят абоненты
Несмотря на значительные инвестиции и улучшения, многие абоненты остаются недовольны качеством услуг Vodafone. В соцсетях можно найти комментарии, свидетельствующие о проблемах со связью:
Специалисты объясняют, что улучшение сети – это сложный и длительный процесс, который требует времени. Восстановление базовых станций и установка генераторов не всегда дает мгновенный эффект во всех регионах.
В то же время, эксперты советуют пользователям обращаться к оператору с конкретными жалобами, чтобы технические специалисты могли оперативно решать проблемы.
Vodafone отчитывается о значительных инвестициях в улучшение связи, но многие украинцы до сих пор сталкиваются с трудностями в пользовании услугами оператора. Помогут ли новые технические решения изменить ситуацию – покажет время.
Ранее Телеграф писал, что Vodafone запустил звонки через Wi-Fi. Украинцы оценили качество новой услуги.