Клієнти Vodafone незадоволені зв'язком, хоча компанія стверджує, що покращила мережі

Vodafone інвестує мільярди у мережу, але абоненти скаржаться на якість зв’язку

Мобільний оператор Vodafone Україна заявляє, що робить усе можливе, щоб забезпечити стабільний зв’язок для мільйонів абонентів. Оператор активно інвестує у відновлення інфраструктури та модернізацію мережі, впроваджуючи нові технічні рішення.

Як повідомляють у компанії за минулий рік Vodafone зосередився на кількох ключових напрямках:

Закуплено 600 генераторів , щоб підтримувати роботу мережі під час відключень електроенергії.

, щоб підтримувати роботу мережі під час відключень електроенергії. Відновлено понад 1000 базових станцій , що дозволило повернути зв’язок у сотні громад. Загальні інвестиції перевищили 2 млрд грн .

, що дозволило повернути зв’язок у сотні громад. Загальні інвестиції перевищили . Закуплено 22 000 нових акумуляторів для автономної роботи базових станцій.

Оператор наголошує, що всі ці заходи допомагають підтримувати зв’язок навіть у складних умовах.

Реальність vs. Очікування: що кажуть абоненти

Попри значні інвестиції та покращення, багато абонентів залишаються незадоволеними якістю послуг Vodafone. У соцмережах можна знайти коментарі, що свідчать про проблеми зі зв’язком:

Фахівці пояснюють, що покращення мережі – це складний і довготривалий процес, який потребує часу. Відновлення базових станцій та встановлення генераторів не завжди дає миттєвий ефект у всіх регіонах.

Водночас експерти радять користувачам звертатися до оператора з конкретними скаргами, щоб технічні фахівці могли оперативно вирішувати проблеми.

Vodafone звітує про значні інвестиції у покращення зв’язку, але багато українців досі стикаються з труднощами у користуванні послугами оператора. Чи допоможуть нові технічні рішення змінити ситуацію – покаже час.

Раніше "Телеграф" писав, що Vodafone запустив дзвінки через Wi-Fi. Українці оцінили якість нової послуги.