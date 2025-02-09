Клиенты жалуются на работу операторов Lifecell: дозвониться невозможно, чат-онлайн игнорирует запросы

Lifecell снимает деньги без объяснений, а операторы не отвечают

Все больше абонентов Lifecell выражают недовольство работой службы поддержки. Пользователи мобильного оператора сталкиваются с ситуациями, когда невозможно дозвониться оператору, а онлайн-чат вместо помощи игнорирует вопросы и завершает разговор без объяснений.

Операторы Lifecell не отвечают: дозвониться почти невозможно

Многие клиенты жалуются, что ожидание на линии может занять десятки минут, но связаться с оператором так и не удается.

Ожидание на линии растягивается, а операторы просто не отвечают или сбрасывают звонки. Это создает значительные неудобства клиентам, особенно в ситуациях, когда срочно требуется помощь.

Чат-поддержка Lifecell: хамство и шаблонные ответы

Абоненты Lifecell также сетуют на наглое поведение операторов онлайн-чата. Некоторые пользователи сообщают, что после долгого ожидания ответа операторы могут сразу закрыть разговор.

Подобная ситуация повторяется неоднократно: вместо помощи – игнорирование, вместо решения проблемы – закрытие разговора без возможности продолжения диалога.

Проблемы с тарифами: деньги списывают без объяснений

Помимо проблем с коммуникацией, клиенты Lifecell сталкиваются с непонятным списанием средств. Один из пользователей сообщил:

Непонятные тарифы и необоснованные списания стали еще одной серьезной проблемой для абонентов. При этом операторы поддержки не дают четких объяснений и просто не выходят на связь.

Как пожаловаться на службу поддержки Lifecell?

Если вы столкнулись с подобными проблемами, вот несколько способов обратиться с жалобой:

Через мобильное приложение MyLifecell – в разделе "Обратная связь".

– в разделе "Обратная связь". Напрямую в социальных сетях – Facebook, Instagram или X (Twitter).

– Facebook, Instagram или X (Twitter). Через сайт Lifecell – написав в форму обратной связи.

– написав в форму обратной связи. Позвонив в контакт-центр (если вам удастся дозвониться).

Отреагирует ли Lifecell на жалобы клиентов?

К сожалению, проблема не нова. Подобные жалобы звучат уже не первый год, но реакция компании остается минимальной. Пока что Lifecell не комментирует ситуацию и не предлагает способов ее разрешения.

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