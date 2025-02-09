Клиенты жалуются на работу операторов Lifecell: дозвониться невозможно, чат-онлайн игнорирует запросы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Lifecell снимает деньги без объяснений, а операторы не отвечают
Все больше абонентов Lifecell выражают недовольство работой службы поддержки. Пользователи мобильного оператора сталкиваются с ситуациями, когда невозможно дозвониться оператору, а онлайн-чат вместо помощи игнорирует вопросы и завершает разговор без объяснений.
Операторы Lifecell не отвечают: дозвониться почти невозможно
Многие клиенты жалуются, что ожидание на линии может занять десятки минут, но связаться с оператором так и не удается.
Ожидание на линии растягивается, а операторы просто не отвечают или сбрасывают звонки. Это создает значительные неудобства клиентам, особенно в ситуациях, когда срочно требуется помощь.
Чат-поддержка Lifecell: хамство и шаблонные ответы
Абоненты Lifecell также сетуют на наглое поведение операторов онлайн-чата. Некоторые пользователи сообщают, что после долгого ожидания ответа операторы могут сразу закрыть разговор.
Подобная ситуация повторяется неоднократно: вместо помощи – игнорирование, вместо решения проблемы – закрытие разговора без возможности продолжения диалога.
Проблемы с тарифами: деньги списывают без объяснений
Помимо проблем с коммуникацией, клиенты Lifecell сталкиваются с непонятным списанием средств. Один из пользователей сообщил:
Непонятные тарифы и необоснованные списания стали еще одной серьезной проблемой для абонентов. При этом операторы поддержки не дают четких объяснений и просто не выходят на связь.
Как пожаловаться на службу поддержки Lifecell?
Если вы столкнулись с подобными проблемами, вот несколько способов обратиться с жалобой:
- Через мобильное приложение MyLifecell – в разделе "Обратная связь".
- Напрямую в социальных сетях – Facebook, Instagram или X (Twitter).
- Через сайт Lifecell – написав в форму обратной связи.
- Позвонив в контакт-центр (если вам удастся дозвониться).
Отреагирует ли Lifecell на жалобы клиентов?
К сожалению, проблема не нова. Подобные жалобы звучат уже не первый год, но реакция компании остается минимальной. Пока что Lifecell не комментирует ситуацию и не предлагает способов ее разрешения.
Ранее "Телеграф" писал, что Lifecell поднимает тарифы для своих абонентов : есть ли что-нибудь доступное для пенсионеров?