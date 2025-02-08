Vodafone запустил звонки через Wi-Fi. Украинцы оценили качество новой услуги
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Vodafone запускает VoWiFi – звоните даже там, где нет сети.
Современная мобильная связь очень быстро развивается. Теперь даже слабый сигнал сети больше не помешает вашему общению.
Vodafone запустил VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – технологию, позволяющую совершать звонки через Wi-Fi, даже если мобильный сигнал слаб или отсутствует.
Как работает VoWiFi?
VoWiFi – это возможность звонить и принимать вызовы с помощью обычного Wi-Fi-соединения. Если вы находитесь в местах со слабым мобильным покрытием (например, в подвалах, торговых центрах или за городом), вам больше не нужно беспокоиться о потере связи – достаточно иметь доступ к Wi-Fi.
Преимущества VoWiFi:
- Связь даже там, где слабый сигнал мобильной сети.
- Непрерывные вызовы: при переходе с Wi-Fi в зону LTE вызов не прерывается.
- Высокое качество звука: больше никаких помех или опозданий в разговоре.
- Без дополнительных затрат: вызовы тарифицируются так же, как и в сети мобильного оператора.
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Как подключить VoWiFi?
VoWiFi работает на большинстве современных смартфонов. Чтобы активировать услугу, необходимо:
- Убедитесь, что телефон поддерживает VoWiFi.
- Включите функцию в настройках смартфона.
- Подключиться к любой Wi-Fi сети – и все, можно звонить!
Технология VoWiFi от Vodafone – это комфорт и свобода связи, независимо от вашего места пребывания. Теперь вы всегда можете быть на связи там, где это нужно!
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