Стоимость шоколада в мире рекордно растет. Почему так и чего ждать дальше?

Дефицит какао: почему шоколад дорожает по всему миру.

Запасы какао-бобов на складах Лондона и Нью-Йорка упали до рекордно низкого уровня, что свидетельствует о серьезном дефиците после нескольких неурожайных лет.

По данным Financial Times, лондонская биржа ICE Futures зафиксировала сокращение запасов с более чем 100 тыс. тонн всего 21 тыс. тонн.

Причиной послужила низкая урожайность в ведущих странах-производителях, таких как Кот-д’Ивуар, Камерун и Нигерия. Трейдеры и производители шоколада скупают даже низкокачественное какао. Известный производитель Hershey Co. В прошлом месяце обратился к регулятору с просьбой приобрести 90 тыс. тонн какао через нью-йоркскую биржу – это в 9 раз превышает предел.

Из-за дефицита производители уменьшают размер шоколадных плиток или снижают содержание какао. По данным Wells Fargo, в США шоколад в День святого Валентина подорожал на 10-20%.

В Украине в ближайшее время ожидается значительный рост цен на шоколад, прогнозирует эксперт Игорь Бондарь. Это связано с удорожанием сырья на местах сбора. Сейчас ведутся переговоры и заключаются контракты на 2025 год.

Игорь Бондарь объясняет, что какао регулируется двумя парами товаров: какао-маслом и тертым какао, входящим в состав шоколада, и какао-порошком и жиром для глазури. В прошлом году цены выросли на пару шоколада, а в этом году плитка шоколада в Украине может подорожать с 40-50 до 80-85 грн, если эта тенденция продолжится.

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