Вартість шоколаду в світі рекордно зростає. Чому так і чого чекати далі?

Дефіцит какао: чому шоколад дорожчає у всьому світі.

Запаси какао-бобів на складах Лондона та Нью-Йорка впали до рекордно низького рівня, що свідчить про серйозний дефіцит після кількох неврожайних років.

За даними Financial Times, лондонська біржа ICE Futures зафіксувала скорочення запасів з понад 100 тис. тонн до всього 21 тис. тонн.

Причиною стала низька врожайність у провідних країнах-виробниках, таких як Кот-д’Івуар, Камерун і Нігерія. Трейдери та виробники шоколаду скуповують навіть низькоякісне какао. Відомий виробник Hershey Co. минулого місяця звернувся до регулятора з проханням придбати 90 тис. тонн какао через нью-йоркську біржу – це у 9 разів перевищує ліміт.

Через дефіцит виробники зменшують розмір шоколадних плиток або знижують вміст какао. За даними Wells Fargo, у США шоколад на День святого Валентина подорожчав на 10-20%.

В Україні найближчим часом очікується значне зростання цін на шоколад, прогнозує експерт Ігор Бондар. Це пов’язано з подорожчанням сировини на місцях збору. Зараз тривають переговори та укладаються контракти на 2025 рік.

Ігор Бондар пояснює, що какао регулюється двома парами товарів: какао-маслом і тертим какао, які входять до складу шоколаду, та какао-порошком і жиром для глазурі. Торік ціни зросли на пару шоколаду, а цього року плитка шоколаду в Україні може подорожчати з 40-50 грн до 80-85 грн, якщо ця тенденція продовжиться.

Раніше "Телеграф" писав про те, що світові ціни на кавові зерна продовжують зростати.