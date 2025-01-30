Удар по любителям кофе: мировые цены на кофейные зерна продолжают расти

Кроме арабики, растут цены на робусту, более дешевый сорт, который используется преимущественно для приготовления растворимого кофе

Мировые цены на кофе сорта "арабика" в среду, 29 января, взлетели до рекордных значений более чем в 3,6 доллара США за фунт (0,45 кг). Причина заключается в том, что запасы главного производителя кофе Бразилии почти исчерпаны, а беспокойство относительно будущего урожая кофейных зерен продолжаются.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Дилеры сказали изданию, что до 80% текущего урожая арабики в Бразилии проданы, новые сделки заключаются очень медленно.

К тому же, будущий урожай кофе будет по меньшей мере на 4,4% меньше, чем предыдущий, хотя погода в стране была благоприятнее прошлогодней. Бразилия производит почти половину мирового объема арабики, сорта, используемого для обжарки и приготовления дорогого кофе.

"Глобальные поставки кофе остаются ограниченными. Во Вьетнаме медленно продвигаются продажи урожая робусты. Арабике, собранной в Центральной Америке и Колумбии, нужно больше времени, чтобы попасть на рынок, а бразильские фермеры не проявляют особого интереса продавать больше", — объяснил изданию брокер HedgePoint Global Markets.

Кроме арабики, растут цены на робусту, более дешевый сорт, который используется преимущественно для приготовления растворимого кофе – они выросли до 5609 долларов США за тонну. Экспорт робусты из Индии в 2025 году упадет более чем на 10%, а фермеры из Вьетнама, крупнейшего в мире производителя робусты, специально сдерживают продажи, чтобы цены выросли. В Бразилии более 90% текущего урожая уже продано. На фоне роста цен на какао выросли также цены на сахар-сырец и какао-бобы, поскольку производители ожидают дефицита поставок этих товаров в ближайшее время.

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