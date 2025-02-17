В одной из воинских частей хотят потратить миллион на ложки: детали тендера

Нацгвардия объявила масштабный тендер на кухонные принадлежности.

В Киевской области планируют потратить более 1,5 млн. гривен на ложки. Военная часть Национальной гвардии Украины объявила тендер на закупку одноразовых кухонных принадлежностей.

Соответствующая информация была опубликована на портале Prozorro. Согласно данным тендерной документации, ожидаемая стоимость закупки составляет 1542856,80 гривен с НДС.

Обращение за разъяснениями можно подавать до 21 февраля 2025, а конечный срок подачи тендерных предложений — 26 февраля 2025 года.

Согласно объявлениям, участникам тендера запрещено отступать от формы гарантии, приведенной в Приложении 4 к настоящему объявлению, кроме ссылки на программный комплекс, которым наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП). Гарантия предоставляется в форме, указанной в объявлении, и размер обеспечения предложений участников составляет 46 285 гривен.

Предметом закупки являются одноразовые столовые ложки в количестве 2572428 штук. Товар должен быть поставлен в два этапа: первая партия (1271428 штук) до 01 марта 2025 года, вторая партия (1300000 штук) до 01 мая 2025 года.

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