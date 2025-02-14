Валютный рынок Украины: каким будет курс доллара в 2025 году

Курс доллара в 2025 году: мнения экономистов

В этом году курс доллара в Украине может испытать существенные колебания и выйти за традиционные пределы. Специалисты прогнозируют, что средний курс в 2025 году достигнет 44 гривен за доллар, а до конца года может вырасти до 46 гривен, если продолжится война.

Экономист Даниил Монин в комментарии для 24 Канала отметил, что нынешнее укрепление доллара временное. Его прогнозы относительно курса на этот год достаточно пессимистичны. Учитывая текущую ситуацию, следует ожидать средний курс 44 гривны, а в конце года – около 46 гривен за доллар. Он добавил, что важно учитывать влияние международных рынков и внутренней политики на валютный курс.

В то же время эксперт отмечает, что возможное завершение войны может оказать существенное влияние на курс валют, однако предусмотреть точные изменения пока еще сложно.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует стабильность доллара в феврале. Он считает, что Национальный банк Украины продолжит эффективно регулировать рынок, балансируя спрос и предложение. По его оценкам, в конце февраля официальный курс доллара будет оставаться в пределах 42 – 42,4 гривны.

Таким образом, украинцам нужно готовиться к возможным валютным колебаниям в течение года и следить за изменениями на финансовом рынке.

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