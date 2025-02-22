Масло в Польше дешевле, чем в Украине: сравнение цен

Почему масло в Польше стоит меньше, чем в Украине?

Польская сеть Biedronka и украинский АТБ позиционируют себя как магазины по доступным ценам. Но как это соответствует реальности, если сопоставить цена схожих товаров?

"Телеграф" решил проверить ценовую политику двух ритейлеров на примере сливочного масла, спредов и маргарина.

Ценовое сравнение: Польша vs. Украина

Мы отобрали четыре аналогичных позиции из обоих супермаркетов:

Масло безлактозное

Biedronka – 8,99 злотых (примерно 97 грн)

АТБ – 101 грн

Разница: в Украине дороже на 4 грн

Анна Нестерова, "Телеграф"

Смесь растительно-сливочная

Biedronka – 3,99 злотых (приблизительно 43 грн)

АТБ – 48 грн

Разница: в Украине дороже на 5 грн

Маргарин

Biedronka – 4,69 злотых (около 51 грн)

АТБ – 49 грн

Разница: в Польше дороже на 2 грн

Анна Нестерова, "Телеграф"

Масло экстра

Biedronka – 9,49 злотых (около 103 грн)

АТБ – 124 грн

Разница: в Украине дороже на 21 грн

Анна Нестерова, "Телеграф"

На первый взгляд, цены на отдельные товары не очень отличаются, но в целом масло в Польше дешевле, особенно если говорить о категории "экстра". Самая большая разница заметна именно здесь – 124 грн в Украине против 103 грн в Польше.

Единственная позиция, где Польша проигрывает по цене – маргарин: у Biedronka он стоит на 2 грн дороже, чем в украинском АТБ.

Несмотря на то, что оба магазина позиционируют себя как бюджетные, в Польше масло обходится дешевле, что особенно заметно на продуктах высшего качества. Это может быть результатом как низших налогов, так и экономических факторов, влияющих на формирование цен в двух странах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что стоимость шоколада в мире рекордно растет. Почему так и чего ждать дальше?