Келлог сказал, что речь шла о так называемых "силах устойчивости", а не о "разделении Украины"

Специальный представитель президента США Трампа по вопросам Украины Кит Келлог опроверг публикацию издания The Times, где говорилось, что он предложил "разделить Украину" на "зоны влияния" России, США и Европы. По его словам, издание неверно написало о его реальных словах.

Келлог выложил соответствующий пост в X (Twitter). Он отметил, что речь шла о так называемых "силах устойчивости", которые будут размещены в Украине после прекращения войны, и зоне их ответственности.

"В статье Times неправильно изложено то, что я сказал. Я говорил о силах устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В дискуссиях о разделе я имел в виду районы или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я НЕ имел это в виду, о разделе Украины", — написал генерал.

Отметим, 11 апреля британское издание The Times написало, что Келлог предлагает "разделить Украину" по примеру послевоенной Германии и Берлина. Он предлагал разбить страну на так называемые "зоны влияния", где России отходили восток и юг, украинское правительство контролировало остальную часть Левобережья, а совместные украинско-франко-британские войска – все Правобережье.

Тем временем в Кремле прошла встреча российского лидера Путина с представителем Трампа, любителем российской пропаганды Стивом Виткоффом. Несмотря на открыто пророссийскую позицию Виткоффа, почему-то эта встреча считается в Вашингтоне частью усилий по прекращению войны в Украине. Администрация США подтвердила факт переговоров и заявила о намерении использовать свои рычаги влияния для достижения мирной договоренности. Россия же пытается продвигать собственные требования: так, Кремль заявил Виткоффу, что якобы самым быстрым путем к миру будет передача России четырех украинских областей.