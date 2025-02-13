Стало известно, за что вводят санкции против Порошенко

Отрыто уголовное дело в отношении олигархов Коломойского, Боголюбова, Медведчука и т.п.

Основной из причин введения санкций в отношении Петра Порошенко, главы фракции "Европейская солидарность", стало подозрение в деятельности в пользу России. Это же касается и украинских олигархов Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, а также Виктора Медведчука.

Как сообщили "Телеграфу" источники в органах власти, санкции введены по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции в отношении украинских олигархов на заседании 12 февраля. Основная причина – они осуществляли деятельность в интересах России. По каждому из этих эпизодов уже возбуждены уголовные дела.

По данным наших источников, санкции в отношении Порошенко введены из-за:

уголовного дела о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством РФ разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "ЛНР/ДНР". Это отложило возможность Украины стать энергонезависимой от России.

участие Порошенко в создании "Партии регионов" и работе в правительстве сбежавшего президента Виктора Януковича. Тогда он, занимая должность министра иностранных дел, участвовал в подготовке Харьковских соглашений.

сотрудничество с РФ: наличие бизнеса Порошенко, в том числе фабрики "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму, сделали его заинтересованным в продолжении сотрудничества с Россией и размещении Черноморского флота на полуострове.

Санкции в отношении Коломойского и Боголюбова ведены из-за:

в 2023 году они являлись основателями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited". Она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те – платили налоги в бюджет РФ, финансируя войну.

вывод 750 млн грн из "ПриватБанка".

Введение санкций в отношении Жеваго:

тесные связи с РФ, в частности с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым.

преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн грн кредитных средств из банка "Финансы и кредит".

подконтрольная бизнесменом группа компаний "Ferrexpo" недавно сотрудничала с РФ. К примеру, "Автокраз" экспортировал в Россию грузовики, "Росава" и "Премиори" — автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "ЛДНР".

Санкции в отношении Медведчука введены бессрочно — на основании нескольких старых эпизодов, а также новых:

сбор информации об ВСУ в пользу РФ,

блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине,

его деятельность в ОПЗЖ,

антиукраинская деятельность его медиаресурсов,

вовлечение в антиукраинскую пропаганду в РФ. В 2024 году СБУ прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", входившей в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала служба ФСБ РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Порошенко планируют запретить посещать пленарные заседания Верховной Рады в следующие полгода.