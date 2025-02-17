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Марина покупает? Порошенко пожаловался, что не может расплатиться за кофе

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Петр Порошенко рассказал, как на него повлияли санкции Новость обновлена 17 февраля 2025, 11:56
Петр Порошенко рассказал, как на него повлияли санкции. Фото facebook.com/petroporoshenko

Политик считает, что введение санкций против него подрывает имидж Украины

Пятый президент Украины и глава фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал, как на него повлияли недавние санкции. Теперь даже покупка кофе на заправке для него стала проблемой.

В интервью "Украинской правде" Порошенко сказал, что заблокированные карта создают неудобства. В пример он пример даже самые обычные и мелкие покупки.

"Я хотел бы избежать позиции "что это означает персонально для Порошенко?". Порошенко переживет. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы", — сказал политик.

Также по мнению Петра Порошенко, применение санкций против него подрывают имидж Украины и наносят вред государству.

Справка: Санкции против Порошенко ввели из-за сговора с Медведчуком, когда он, будучи президентом, разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "лднр". Это сделало Украину зависимой от РФ по вопросам энергетики надолго. Также санкции введены из-за участия Порошенко в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича. Он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений. Также он владел фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму. Пятый президент Украины был заинтересован в размещении Черноморского флота в Крыму и сотрудничестве с властями РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Порошенко планируют запретить посещать пленарные заседания Верховной Рады в следующие полгода.

Теги:
#Санкции #СНБО #Петр Порошенко