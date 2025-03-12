Штрафуем, но легонько. Как НБУ контролирует Приват, Mono и другие банки, используемые для отмывания денег

В банках, где были открыты счета дропов, облуживаются 69% всех украинцев

В Украине продолжается охота на нарушителей банковских правил. В этот понедельник, 10 марта, сотрудники Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Пресс-служба БЭБ особо подчеркнула, что это удалось при содействии Национального банка Украины.

Речь шла об активном использовании карточных счетов дропов (людей, передающих свои счета в использование третьим лицам, в том числе и преступникам): автоматизированное пополнение игровых счетов клиентов онлайн-казино с помощью р2р переводов и легализацию средств от нелегальной организации азартных игр.

"Сотрудники Бюро установили, что на счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн, которые в дальнейшем использовали для противоправной деятельности. С одного мобильного устройства сотрудники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А в сутки обработать до 5 млн грн оборотных безналичных средств. Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, месседжеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций", — сообщили в БЭБ.

12 банков, где были открыты счета дропов

Детективы Бюро провели ряд обысков фигурантов дела в 6 украинских городах, изъяли 50 компьютеров, 400 мобильных телефонов, работающих на полную катушку, 5 тыс. сим-карт и 500 банковских карт-дропов и опубликовали фото этих дроп-ферм.

Изъятые устройства

Но, что самое интересное, БЭБ привел список из 12 банков, где были открыты счета дропов. Как выяснил "Телеграф" из официальной отчетности НБУ, в этих банках обслуживается 69% всех украинцев (вкладчики-физлица) на 1 февраля 2025 года:

ПриватБанк — 24,1 млн чел.; monobank (Универсалбанк) — 9,3 млн чел.; А-Банк — 3,6 млн чел.; ПУМБ — 3,4 млн чел.; Смысл Банк – 2,9 млн чел.; Укргазбанк — 1,5 млн чел.; ОТП Банк – 1 млн чел.; Восток Банк – 866 тыс. чел.; Кредобанк – 663,2 тыс. чел. Исибанк (ТАСкомбанк) — 603,3 тыс. чел.; Глобус Банк – 182,6 тыс. чел.; МТБ Банк – 144,8 тыс. чел.;

В общей сложности речь идет о 48,3 млн вкладчиков-физлиц из 70,1 млн человек, имеющихся в текущем официальном отчете НБУ. В нем указаны именно держатели счетов (по количеству паспортов) в каждом банке. Как известно, у некоторых украинцев сразу по 3—5 счетов в разных банках, но остаются и те, у которых нет ни одного. Еще до полномасштабной войны на этот счет были исследования, в которых отмечалось, что примерно треть нашего населения не имеет счетов (прежде всего в небольших городках и селах) по разным причинам.

Что должен делать Нацбанк

Для борьбы с дропами, прежде всего со случаями использования чужих счетов в преступной деятельности в Украине, вводились разные мероприятия. В 2025 году это сделали сами финучреждения, когда заработал соответствующий Меморандум – с 1 февраля ввели лимиты для платежей населения в пределах 50–150 тыс. грн в месяц и общие стандарты финансового мониторинга по физлицам и ФОП (ФЛП, физлицам-предпринимателям) с несколькими исключениями (для волонтеров, людей с большими доходами и т.п.). В настоящее время официально известно, что документ подписали 44 банка из 61 работающих и 2 финансовые компании. А в прошлом году, с 1 октября 2024-го по 31 марта 2025-го, Нацбанк ограничил переводы физлиц по номеру карты (p2p-переводы) общим лимитом 150 тыс. грн/мес. тоже с несколькими исключениями.

В то же время Нацбанк постоянно требует от банков активной борьбы с дропами и с использованием их счетов в преступной деятельности. На последнем совещании (7 марта) в НБУ с руководителями крупнейших банков руководство регулятора неоднократно это отмечало.

Это не простые разговоры, а обязанность Нацбанка, согласно действующему Закону №361-IX о противодействии легализации и отмыванию средств, который был принят еще в декабре 2019 года и уже 25 раз актуализирован (изменен) — последняя версия имеет номер 4156-IX. Согласно этому закону, Нацбанк является субъектом государственного финмониторинга и "выполняет функции государственного регулирования и надзора". Здесь он имеет огромные полномочия, и это его зона ответственности. Именно НБУ согласовывает/не согласовывает назначение финмоновцев (ответственных работников по финмониторингу), проводит безвыездное наблюдение и выездные проверки (плановые и внеплановые), может проводить проверочные (тестовые) операции — типа "контрольной закупки". Но, что очень важно, именно НБУ применяет к финучреждениям меры влияния — от письменного замечания, которое воспринимается как предупреждение (первое или последнее), и штрафа до запрета на определенные виды деятельности и отзыва банковской лицензии в целом. После чего банк ставится на ликвидацию.

Следовательно, это прямая обязанность Нацбанка — отслеживать нарушение финучреждениями правил финансового мониторинга и делать все (предупреждениями, штрафами, запретами) для исправления ситуации в этом плане. Если все это не работает – закрывать этот банк. Если банку, к примеру, неоднократно указывали на меры борьбы с дропами, но он так и не сумел (не захотел) ввести надлежащую идентификацию клиентов и отслеживание сомнительных операций (не отследил дропы, и те продолжили незаконные операции).

Про меры воздействия НБУ

Полное содействие НБУ в деле БЭБ по борьбе с дропами — это не какая-то привилегия или лояльность, а выполнение прямых функций. Если нацбанковцы этого не будут делать, это может квалифицироваться правоохранительными органами как преступное бездействие или служебная халатность ответственных должностных лиц с надлежащими правовыми последствиями согласно Уголовному кодексу. Ст. 367 УКУ предусматривает ответственность от штрафа (34—68 тыс.) до 3 лет ограничения свободы.

Поэтому когда Бюро экономической безопасности огласило список банков-эмитентов, которыми пользовались разоблаченные преступники, то сразу возник вопрос о финмониторинге в этих банках и о надзоре Нацбанка за этими учреждениями. Как известно, НБУ осуществляет собственные проверки банков по финансовому мониторингу ежемесячно (разных организаций) и каждый раз публикует отчеты при условии применения своих мер влияния. Поэтому "Телеграф" поднял все эти отчеты за время полномасштабной войны, чтобы понять, как часто НБУ обнаруживал там нарушения и принимал свои меры для предотвращения нарушений правил финмона.

Оказалось, что регулятор применял меры воздействия только к 10 из упомянутых БЭБ 12 банков и ни разу не применялись максимальные наказания:

ПриватБанк — штраф на 10 млн грн за ноябрь 2024 года и одно письменное замечание за февраль 2025-го. monobank (Универсалбанк) — штраф на 10,451 млн грн за декабрь 2023 года и письменное замечание за апрель 2024-го А-Банк – письменное замечание за февраль 2023 года и штраф на 10,051 млн грн за май 2024-го. ПУМБ — штраф на 10,851 млн грн за июль 2023 года, и два письменных замечания за август-2023 и август-2024. Сенс Банк – штраф на 48,1 млн грн за декабрь 2022 года. Укргазбанк — три штрафа на общую сумму 75,2 млн грн: на 64,6 млн грн (февраль-2023), на 500 тыс. грн (март-2024) и на 10,051 млн грн (август-2024). ОТП Банк — письменное замечание за август 2022 года и два штрафа на общую сумму 20,5 млн грн: 10,451 млн грн за август 2024-го и 10,051 млн грн за февраль 2025 года. Иzibank (ТАСкомбанк) — ни одного штрафа за последние три года, только два письменных замечания — за июль и декабрь 2022 года. Глобус Банк – штраф на 200 тыс. грн за октябрь 2023 года. МТБ Банк – четыре штрафа на общую сумму 12,3 млн грн: 1 млн грн за август 2023 года, 10,4 млн грн за декабрь 2023-го, 200 тыс. грн за октябрь 2024 и 651 тыс. грн. грн за декабрь 2024 года.

Еще два банка – Банк Восток и Кредобанк – после начала полномасштабного вторжения и ужесточения требований не получили от НБУ никакого наказания за нарушение правил финмониторинга. Банк Восток последний раз штрафовали по этому поводу еще за апрель 2019 года и всего на 300 тыс. грн. А у Кредобанка было только письменное замечание за май 2018-го.

Поясним: за годы войны нацбанковский штраф за финмон в 10 млн грн стал общеупотребительным стандартом. Средний размер финансового наказания согласно постановлению НБУ №80 составляет 50 млн грн, а максимальной осталась планка в 135,15 млн грн. Для небольших банков с уставными капиталами в 200 млн грн применение максимального штрафа без дополнительной капитализации равнозначно закрытию банка.

В то же время заметим, что Нацбанк не применил максимальный финмоновский штраф в 135,15 млн ни к одному из 12 перечисленных БЭБ, несмотря на то, что следствие выяснило, что именно на их счетах совершались преступные операции в значительных объемах. Выше среднего (50 млн грн) один раз штрафовали только государственный Укргазбанк. Штраф в 135,15 млн грн НБУ применял только дважды к другим финучреждениям: в сентябре 2023 года к Коминбанку и в декабре 2024-го — к РВС Банку.

К указанным 12 банкам НБУ не принимал и других жестких мер. Такие как ограничение отдельных видов операций, как сделал с Коминбанком в октябре 2024 года, или отзыв банковской лицензии вообще, как это произошло с Айбокс Банком в марте 2023-го.

Усилит ли НБУ меры влияния на перечисленные БЭБ банки, станет известно в ближайшее время, "Телеграф" будет следить за развитием событий.