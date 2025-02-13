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Санкции против Порошенко и других в действии. Зеленский подписал указ (документ)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко и других лиц Новость обновлена 13 февраля 2025, 11:18
Зеленский ввел в действие санкции против Петра Порошенко и других лиц. Фото Коллаж "Телеграф"

Зеленский подписал Указ №81 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, вводятся персональные санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго и других.

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