Санкции против Порошенко и других в действии. Зеленский подписал указ (документ)

Зеленский подписал Указ №81 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, вводятся персональные санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Константина Жеваго и других.

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