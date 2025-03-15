Сервис или катастрофа? Почему клиенты избегают "Укрпочты"

Разрыв пленки, открытие посылок и повышенные тарифы: шокирующие отзывы о работе "Укрпочты".

Клиенты "Укрпочты" регулярно сталкиваются со значительными трудностями в использовании услуг почтового оператора. От длинных очередей до некорректного обращения с посылками – отзывы клиентов свидетельствуют о низком качестве обслуживания.

Отделение Укрпочты в Киеве стало одним из примеров проблем, вызывающих возмущение. Как рассказывают очевидцы, очередь из двух человек задержалась из-за непонимания между клиентом и оператором. Женщина узнала, что ее посылка уже вернулась к отправителю, хотя сообщение о прибытии поступило с опозданием после того, как посылка была отправлена обратно. И все это происходило на фоне того, что трое сотрудников в отделении занимались перекладыванием посылок, не оказывая помощи клиентам, оправдывая это своими должностями.

Претензии к сервису "Укрпочты" не ограничиваются очередями. Потребители постоянно жалуются, что операторы разрывают защитную пленку на товарах при отправке, хотя этого делать нельзя. В результате товар возвращается в неположенном виде, а ответственность за это никто не несет.

Еще один спорный вопрос – навязывание упаковки. Почему клиенты не могут отправлять посылки в собственной таре, а вынуждены покупать коробки и упаковки "Укрпочты"? Этот вопрос остается открытым.

Многочисленные отзывы также свидетельствуют об открытии посылок, повреждении товаров или даже воровстве. Более того, тарифы иногда неоправданно превышают заявленные: например, за отправление, которое должно было стоить 130 грн, клиент был вынужден заплатить 303 грн.

Клиенты "Укрпочты" неоднократно призывают руководство обратить внимание на качество обслуживания, исправить ошибки в тарификации, улучшить систему уведомлений и научить персонал бережного обращения с посылками. В противном случае государственный почтовый оператор рискует потерять доверие граждан, которые все чаще предпочитают частные службы доставки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что военнообязанным гражданам вручают повестки не только в военкоматах, но и присылают по почту. Если "Укрпочта" известит у Viber адресата о том, что ему пришла повестка, а он ее не заберет, она все равно будет считаться врученной.