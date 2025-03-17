С этим тарифом электроэнергия будет дешевле 8 часов в день

Сообразительные потребители могут сэкономить, перейдя на двухтарифные счетчики электроэнергии

Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВтч. Однако затраты на электроэнергию можно уменьшить вдвое, перейдя на специальный двухзонный тариф, который насчитывает полцены за потребленную электроэнергию в ночное время. Для этого требуется специальный счетчик "День/Ночь".

На сбережения у вас есть восемь часов — в дневное время (с 7:00 до 23:00) начисление идет по стандартному тарифу – 4,32 грн/кВтч, а ночью (с 23:00 до 7:00) снижается на 50% и составляет 2,16 грн/кВтч.

Эксперты ДТЭК говорят, что обычная семья могла бы экономить до 400 грн ежемесячно, просто переведя энергоемкие приборы на более дешевый ночной режим работы. И это только при использовании бойлера и холодильника. Передавая показания такого счетчика, отдельно указываются расходы за день и ночь.

Как передавать показания двухзонного счетчика

Стоимость и условия установки счетчика

Установку счетчика нужно заказывать отдельно. Можно самостоятельно купить устройство учета и тогда платить только за установку. Если покупать чисто счетчики, то у "Львовоблэнерго" установлены следующие цены: однофазный – 1650 гривен, трехфазный – 2808 гривен. Счетчик "День/Ночь" от ДТЭК с установкой стоит 3999 гривен. После установки, все проверки, ремонт и плановые замены прибора энергетическая компания делает за свой счет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что владельцы таких счетчиков должны следить, чтобы основная нагрузка была на ночные часы. Важно, что при соблюдении новых рекомендаций от облэнерго экономить не удастся.