"Не очень доверял врачам". Какими были последние часы жизни Папы Франциска

"Был в коме", — врач о последних минутах Папы Франциска

Папа Франциск скончался дома после инсульта, по словам врача. Его умышленно не госпитализировали. Стали известны подробности последних часов жизни Папы Римского.

По словам врача Папы, понтифик ушел утром в понедельник, 21 апреля, в своей резиденции в Ватикане. Он не страдал перед смертью, пишет Washington Post.

Врач Серджио Альфьери сообщил итальянским СМИ, что медики решили не везти Папу в больницу, учитывая тяжесть его состояния. Массимилиано Страппетти и о серьезных проблемах со здоровьем.

Когда врач вошел в спальню, Папа был с открытыми глазами и нормально дышал, но не реагировал. "Я пытался позвать его, но он не ответил мне", – рассказал Альфьери. Понтифик не реагировал даже на болевые раздражители.

"В тот момент я понял, что уже ничего нельзя было сделать. Он был в коме", – объяснил врач. По его словам, транспортировать Папу в больницу не было смысла, ведь "это был один из тех инсультов, которые через час забирают вас".

Врач также отметил, что Папа Франциск располагал четкими распоряжениями на случай тяжелого состояния: понтифик просил "избегать чрезмерного лечения". Он хотел умереть дома. "Если бы он потерял сознание, мы должны были следовать указаниям его личного помощника по здравоохранению Массимилиано Страппетти, который был Святейшему Отцу как сын", — цитирует Альфьери одно из изданий.

Доктор Альфьери рассказал, что виделся с Папой в субботу, и тогда понтифик чувствовал себя хорошо, говорил, что "снова начал работать". Они условились встретиться в понедельник.

Несмотря на рекомендации врачей избегать работы после выписки из больницы для реабилитации, Папа продолжал активность.

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