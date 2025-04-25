Будут расти как на дрожжах: чем подкормить огурцы для гигантского урожая

Обработайте огурцы, чтобы они быстрее росли, одним средством

Огурцы – это неприхотливый овощ, который хорошо растет при высоких температурах, солнечном свете и влажности. Также немаловажную роль играют удобрения, ускоряющие их рост. Недавно мы рассказывали, что не стоит сажать рядом с картофелем.

Улучшить плодоношение огурцов поможет одно простое средство. Речь идет о янтарной кислоте, пишет Actualno. Белые кристаллы ускоряют рост овощей и усвоение полезных веществ, а также защищают его от стресса из-за перепадов температуры.

Разведите 0,2 грамма янтарной кислоты в 1 литре теплой воды. Обработайте этим раствором листья и полейте под корень. Первый раз огурцы поливают еще на стадии рассады, чтобы развивалась корневая система. Во второй раз — во время цветения, чтобы выросло больше пестиков — органов для размножения цветка. В третий раз растения подкармливают, когда появились первые плоды, чтобы они быстрее созревали.

Янтарная кислота, фото Yantar.ua

Преимущество янтарной кислоты состоит в том, что она помогает огурцам поглощать из земли азот, фосфор и калий. После опрыскивания листья огурцов становятся темнее и плотнее, а побеги растут даже когда прохладно.

Важно соблюдать правильную пропорцию, так как большая концентрация кислоты может обжечь листья. Обрабатывать огурцы лучше рано утром или вечером, чтобы растения не получили ожогов из-за солнечных лучей на каплях воды.

После удобрения янтарной кислотой вы заметите, что цветы не опадают, а побегов становится больше. Плоды будут расти ровными и без горечи. Янтарную кислоту можно приобрести от 36 гривен.

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