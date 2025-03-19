"Е-гривна имеет очень много недостатков". Эксперт рассказал, почему новые деньги не станут сенсацией

Они существуют в некоторых странах, однако спросом не пользуются

Е-гривна (электронная форма денежной единицы) может появиться в Украине, такие планы имеет Нацбанк. Однако вряд ли она будет пользоваться спросом, ведь в такой форме денег сейчас просто нет потребности.

"Телеграф" обратился к экономисту и банкиру Александру Охрименко с просьбой разъяснить, что это и как будет работать. По его мнению, необходимости во введении е-гривны нет. Эта идея родилась давно – когда появилась интернет-торговля в нулевых годах, возникла проблема, как рассчитываться. Ведь в те времена, объяснил эксперт, для расчетов нужно было ходить в отделение банка, что было очень неудобно.

"И тогда в нулевых годах возникла идея сделать эту криптовалюту, электронные деньги, которые можно использовать для купли-продажи в интернете. Но делали это очень медленно", — отметил Охрименко.

Он добавил, что электронные деньги сейчас существуют в некоторых странах – например, в Японии есть электронная иена, в Китае есть электронный юань. В России существует электронный рубль.

"Но это неинтересно. Почему? Потому что на сегодняшний момент банковская система, интернет-банки настолько эффективны, что вы можете купить в интернете и рассчитаться с помощью платежной карты. Как результат, нет необходимости в этих электронных деньгах", — объяснил экономист.

По его словам, суть электронных денег состоит в том, что они находятся на счете и владелец может рассчитываться ими. Эту же роль сейчас играют для украинцев карточные счета в банках. После введения е-гривны придется на нее перечислять деньги с обычной банковской карты, а затем производить платежи. Смысла в этом сейчас практически нет.

"Поэтому на сегодняшний момент считать, что это будет очень популярно, маловероятно. Возможно, кто-то будет использовать для каких-то схем, но она тоже не очень подходит. Она (е-гривна) имеет очень много недостатков", — сказал банкир.

По его словам, даже "отмывать" деньги через е-гривну будет невыгодно. Поэтому даже если ее запустят, будет то же, что в Японии, говорит экономист. Там электронная иена существует уже более 10 лет, а ее популярность – "минус ноль". Операций с использованием электронной иены менее 1%. Аналогичная ситуация и в Китае.

"На сегодняшний момент она никому не нужна, эта электронная гривна. Потому что есть интернет-банкинг, который работает очень-очень эффективно. Соответственно возникает вопрос, а какая разница между интернет-банкингами и электронной гривной? Никакой. Кроме того, что за эту электронную гривню надо будет платить комиссию. Ну, абсурдная ситуация", — резюмировал Александр Охрименко.

Что известно о внедрении е-гривны в Украине

Национальный банк Украины рассматривает внедрение собственной розничной цифровой валюты (CBDC) — е-гривны. Сейчас разрабатывается пилотный проект. Заместитель главы НБУ Алексей Шабан объяснял, что она должна стать дополнением к наличным средствам и хранящимся на счетах. Е-гривна не будет заменителем этих денег, а дополнительной возможностью, которой можно будет пользоваться по собственному желанию. Однако, по словам Шабана, окончательное решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято.

Как сообщал "Телеграф", по данным НБУ, по итогам 2024 года в Украине сумма наличных денег в обороте достигла 822,4 миллиарда гривен, что на 58 миллиардов больше, чем годом ранее. Больше всего в обращении 500-гривневых купюр, тогда как 5,10 и 200 гривен стремительно выходят из обращения.