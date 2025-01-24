Некоторые купюры в вашем кошельке могут стоить десятки тысяч. На что нужно обратить внимание (фото)

Таким способом можно хорошо заработать

В обычном кошельке украинца может скрываться настоящее финансовое сокровище — банкноты, стоимость которых в десять раз превышает номинал. Коллекционные купюры с уникальными серийными номерами превращаются в настоящий инвестиционный актив, способный принести владельцу сумму, сопоставимую со стоимостью автомобиля.

В сети продают уникальные купюры по астрономическим ценам. Объявление нашел "Телеграф" на сайте купли-продажи и делится с вами.

Банкнота 1000 грн с номером БК2777777 – стоит 60 000 грн;

Купюры 20 и 100 грн с номером 8888808 – предлагается за 150 000 грн.

Что интересно, за 3 купюры можно купить хороший автомобиль.

Коллекционеры и нумизматы готовы платить большие деньги за банкноты с уникальными серийными номерами. Такие лоты могут стать неожиданным источником дохода для владельцев редких денежных знаков.

Ранее "Телеграф" писал, что необычную посуду из СССР можно продать за несколько сотен. А также писал, что за советский сервиз можно получить хорошую сумму.