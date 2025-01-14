Эти купюры неохотно принимают в обменниках. В чем разница между "белыми" и "синими" долларами

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В Украине существует такое понятие, как "синие" и "белые" доллары. Это связано с годом выпуска купюры и ее характерным цветом. Бытует мнение, что именно "белые" купюры старого образца неохотно принимают в обменниках, однако в Украине действительны все доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США, начиная с 1914 года.

"Телеграф" рассказывает о том, чем же на самом деле отличаются доллары и имеют ли право не принимать определенные банкноты в обменных пунктах.

В чем разница между "белыми" и "синими" долларами

Условно старые и новые доллары США называют "белыми" и "синими":

"белые" выпущены в период с 1996 по 2006 год и отличаются более светлым оттенком;

"синие" — это купюры (как правило номиналом в 100$) выпущенные после 2009 года с синей полосой и более высоким уровнем защиты. В дизайне этих банкнот используются красные, оранжевые, желтые, голубые и пурпурные цвета.

Действительно ли с "белыми" долларами возникают проблемы

Единственная реальная проблема у долларов старых серий – это невысокая степень защиты от подделки и теоретически это повышает риск получить фальшивую банкноту.

При этом в государственных банках вам не могут отказать в приеме банкнот любого года выпуска. Ограничения и отказы принимать "белые" доллары в большинстве случаев связаны с частными банками и частными обменниками.

Еще в 2023 году Нацбанк Украины выступил с официальной позицией по поводу "белых" долларов и подчеркнул, что никаких дополнительных комиссий при приеме долларов старого образца не должно быть.

100 долларов старого образца

Актуальный дизайн купюры $100

"Очень хочу, чтобы меня услышали: придумывая собственные требования к банкнотам, "рисуя" комиссии за несуществующие услуги, не контролируя работы сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии ", — подчеркнул главы НБУ Андрей Пышный.

По его словам, все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны в Украине.

Также он подчеркнул, что стоимость валюты определяется номиналом и обменным курсом, без дополнительных комиссий за дизайн или год выпуска.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что замена копеек на "шаги" в Украине может произойти уже в этом году. Однако для этого нужно одобрение Верховной Рады.