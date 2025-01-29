Нацбанк может ввести е-гривну. Как можно будет использовать электронные деньги

Окончательного решения по этому вопросу пока не принято

Национальный банк Украины рассматривает внедрение собственной розничной цифровой валюты (CBDC) — е-гривны. Сейчас разрабатывается пилотный проект.

Как пояснил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, е-гривна должна стать дополнением к наличным средствам и хранящимся на счетах. Она не будет заменителем этих денег, а дополнительной возможностью, которой можно будет воспользоваться по собственному желанию.

"Однако на сегодняшний день решение о масштабном выпуске е-гривны еще не принято", — сообщил замглавы НБУ.

Чтобы принять окончательное решение о целесообразности такого шага, должны запустить пилотный проект, находящийся в состоянии подготовки. Он должен быть проведен на основе технологии DLT (Distributed Ledger Technology) с привлечением реальных пользователей и тех, кто предоставляет платежные услуги. Он поможет ответить на несколько вопросов о способности е-гривны выполнять функции денег и удовлетворять потребности пользователей.

Что такое е-гривна

Как пояснил Шабан, е-гривна является цифровыми деньгами НБУ — электронной формой денежной единицы Украины. Такое определение дает закон Украины "О платежных услугах".

"То есть это такая же гривна, только в цифровом виде. Как и физические (наличные) деньги, она является обязательством центрального банка", — подчеркнул он.

Если она будет внедрена, е-гривна станет законным платежным средством в Украине и будет существовать только в безналичной форме. Она будет дополнением к наличной и безналичной форме денег и будет выполнять те же функции. С помощью е-гривни пользователи смогут осуществлять все типы платежных операций.

Речь идет о:

переводах между физическими лицами (переводы между кошельками пользователей);

оплате товаров и услуг;

платежах в пользу государства;

благотворительных платежах;

получении заработной платы и других доходов и социальных выплат.

Как сообщал "Телеграф", по данным НБУ, по итогам 2024 года в Украине сумма наличных денег в обороте достигла 822,4 миллиарда гривен, что на 58 миллиардов больше, чем годом ранее. Больше всего в обращении 500-гривневых купюр, тогда как 5,10 и 200 гривен стремительно выходят из обращения.