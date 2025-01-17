Вот куда идут старые деньги: в НБУ рассказали, сколько купюр и монет утилизировали за три года

Больше банкнот утилизировали в 2024 году

Национальный банк Украины в 2022-2024 годах изъял из оборота изношенные и поврежденные купюры. Общая сумма составила 333,5 млрд грн.

Также изъяли монеты на сумму 31 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос "Телеграфа".

Вопросы касались того, какая общая сумма и масса поврежденных купюр была изъята в течение 2022-2024 года, как долго монеты и купюры хранятся в хранилищах НБУ, как происходит процесс утилизации, будут ли изъяты из обращения разменные монеты копеек (гривен) для выпуска т.д. н. "шагов" с сохранением формулы металлического сплава.

Какая общая сумма и масса поврежденных и изношенных купюр гривен (монет копеек) изъята из обращения в течение 2022, 2023 и 2024 годов

Национальный банк Украины сообщил, что из наличного оборота было изъято в течение:

2022 — изношенных банкнот на сумму 47,4 млрд грн в количестве 343,3 млн шт. и разменных и оборотных монет на сумму 13,9 млн. грн. в количестве 23,7 млн. шт;

— изношенных банкнот на сумму в количестве 343,3 млн шт. и разменных и оборотных монет на сумму в количестве 23,7 млн. шт; 2023 — изношенных банкнот на сумму 109,4 млрд грн в количестве 611,0 млн шт. и разменных и оборотных монет на сумму 11,3 млн. грн. в количестве 25,3 млн. шт;

— изношенных банкнот на сумму в количестве 611,0 млн шт. и разменных и оборотных монет на сумму в количестве 25,3 млн. шт; 2024 — изношенных банкнот на сумму 176,7 млрд грн в количестве 697,7 млн шт. и разменных и оборотных монет на сумму 5,8 млн. грн. в количестве почти 9,0 млн. шт.

Как долго изъятые купюры и монеты должны храниться в хранилищах НБУ

Изъятые банкноты и монеты хранятся в хранилищах НБУ до момента их перечисления, предшествующего процессу утилизации.

Как происходит процесс утилизации изъятой из оборота наличных денег и монет

Процесс утилизации изъятой из оборота наличных денег в виде банкнот происходит путем ее измельчения, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

Утилизация монет происходит путем уничтожения изображений на поверхностях аверса/реверса (т.е. мотива изображения). Муссор, образующийся после уничтожения монет, продается на открытых электронных торгах.

Будут ли использованы извлеченные из обращения разменные монеты копеек (гривен) для выпуска "шагов" с сохранением формулы металлического сплава

Организация работ по разработке и изготовлению монет нового образца начнется только после принятия Верховной Радой Украины соответствующих законодательных актов по переименованию разменных монет "копейка" в "шаг".

В Нацбанке добавили, что если/когда такое решение будет принято, то шаги планируется изготавливать из заготовок с теми же параметрами (состав, масса, геометрия), что и копейки.

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