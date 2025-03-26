В Украине отключают интернет 3G: в lifecell рассказали, что ждет клиентов

Операторы по всему миру постепенно сворачивают устаревшую технологию

Интернет 3G постепенно отключают в Украине, в частности, такое решение принял "Киевстар". Мобильный оператор lifecell пока не имеет таких планов.

"Телеграф" поинтересовался у lifecell, планирует ли оператор отключить частоты 3G. Там ответили, что в настоящее время такая информация отсутствует и посоветовали следить за новостями.

"Я не могу утверждать это, но на данный момент информация такая отсутствует", — ответили в компании.

Отключение 3G в Украине — что известно

Мобильный оператор "Киевстар" заявил, что он, как и другие операторы по всему миру, постепенно сворачивает устаревшую технологию 3G, чтобы активнее развивать 4G. Из-за отключения 3G скорость Интернета 4G должна существенно увеличиться.

Передача частот в пользу 4G позволит:

увеличить скорость мобильного Интернета;

уменьшить нагрузку на сеть;

улучшить стабильность соединения, особенно в часы пиковой нагрузки.

Большинство абонентов не почувствует изменений, иак как они уже используют 4G. Однако те, кто до сих пор пользуется 3G-соединением, могут испытывать трудности с доступом к мобильному интернету.

Чтобы их избежать, необходимо проверить, поддерживает ли ваш смартфон 4G. Кроме того, следует убедиться, что эта технология активирована в настройках устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из операторов предлагает самый лучший интернет для геймеров. Мы сравнили Vodafone, Kyivstar и Lifecell.