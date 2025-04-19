Времени осталось мало: прощенные долги нужно задекларировать

Если банк разрешил не платить определенную сумму – это нужно декларировать

Если человек имел кредит и оказался в чрезвычайных затруднениях, банк по договоренности может простить, то есть аннулировать часть долга. Но на этом ситуация не кончается.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напомнили, что в таком случае эту сумму нужно дополнительно задекларировать и уплатить с нее налоги. Это считается дополнительным благом и включается в годовой или месячный доход.

Декларировать обязательно не каждую сумму, а только если прощенный долг больше 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января налогового года. Таким образом в 2024 году эта сумма составила 1775 грн. Налоги на этот доход:

18% налог на доход физлиц

1,5% военного сбора.

Основные данные о декларировании прощенного долга

Если подать декларацию нужно до 1 мая 2025 года, все налоги уплатить нужно до 1 августа 2025 года. Отмечается, что кредитор информирует должника о прощении долга заказным письмом или под подпись лично.

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