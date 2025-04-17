Долг в 1 копейку может привести к штрафу

Даже незначительная ошибка в расчете ЕСВ требует уточнения налогового расчета

Иногда даже малейшая неточность может иметь серьезные последствия, особенно когда речь идет о начислении Единого социального взноса. Недоначисление всего 1 копейки может стать основанием для штрафа, поэтому важно быть внимательными по каждому расчету.

Об этом сообщил "7eminar" и рассмотрел шаги по исправлению подобных ошибок.

К примеру, в сентябре 2024 года работнику была начислена заработная плата в размере 4585,38 грн и отпускные — 2578,38 грн. Общий доход составил 7163,76 грн, что был меньше минимальной зарплаты 8

Согласно законодательству, если сумма дохода ниже минимальной зарплаты, ЕСВ должен начисляться от "минималки". В сентябре 2024 года минимальная зарплата составляла 8 000 грн, следовательно, ЕСВ должен составить 1 760 грн. Однако из-за округления при заполнении Налогового расчета начисленный ЕСВ составил 1759,99 грн, что привело к недоначислению 1 копейки. Эту ошибку обнаружили только в марте 2025 года.

Что делать в таком случае

Исправить такую ошибку можно двумя способами:

Представить уточняющий Налоговый расчет за сентябрь 2024 года с новой формой, содержащей только Приложение Д1. Исправить ошибку в Приложении Д1 Налогового расчета за март 2025 года.

Оба варианта законны. Исправление осуществляется с помощью кодов типов начисления 2 и 3, и в результате будет корректирована сумма ЕСВ.

Исправленный Налоговый расчет должен выглядеть следующим образом:

Первая строка: категория застрахованного лица — "1", тип начисления — "3", период — "сентябрь 2024", дополнительная база — "836,24 грн", ЕСВ — "183,97 грн";

Вторая строка: категория застрахованного лица — "1", тип начисления — "2", период — "сентябрь 2024", дополнительная база — "836,24 грн", ЕСВ — "183,98 грн".

Следовательно, даже незначительная ошибка в расчете ЕСВ нуждается в уточнении налогового расчета. Хотя это не сложная процедура, она важна для правильного ведения отчетности и избегания санкций. Поэтому всегда следует обращать внимание на детали и корректно производить начисления, чтобы избежать штрафных санкций.

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