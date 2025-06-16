"Офигенная доходность". Финансовый эксперт подсказал, куда украинцам вкладывать деньги

Недвижимость была очень хорошим способом инвестирования, но в прошлом

Из-за очень большой специфичности рынка золота этот драгоценный металл не может быть способом инвестиций из-за своей непредсказуемости. Украинцам лучше обратить свои взгляды на другие два интересных способа вложения средств.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса. Он объяснил, какие инструменты лучше сохранят и приумножат накопления украинцев.

Он напомнил, что золото имеет большую разницу между ценой покупки и продажи. Так что есть смысл покупать его, если вы действительно верите, что оно вырастет в цене.

— Но в последнее время именно потому, что центральные банки (особенно Китай) очень активно покупали золото, пытаясь избавиться от американского риска, оно существенно подросло в цене. Прогнозировать дальнейшую "траекторию" цены золота я не могу, поэтому не могу давать никаких рекомендаций по поводу того, куда инвестировать, — говорит экономист.

По его мнению, хорошим способом вложения средств могут быть облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) или военные облигации.

— Там доходность где-то 16%, а учитывая, что Национальный банк держит курс и будет держать дальше без изменений (он намертво привязан, потому что борется с инфляцией), фактически вы имеете доходность в 16% в долларах годовых. Это офигенная доходность. Нигде в мире, особенно в надежных инструментах, вы такую доходность получить просто не можете, — подчеркнул инвестиционный банкир.

Говоря о недвижимости как способе вложения средств, Сергей Фурса заметил, что этот рынок обычно мерили по Киеву, однако сейчас его трудно понять, поскольку все очень существенно зависит от динамики войны.

— Тут мне больше нравится история с сельхозземлей. С одной стороны, вы получаете актив, который должен расти в цене долгосрочно, особенно на фоне европейской интеграции. Во-вторых, ему не страшны российские ракеты. Ну, прилетела на ваш пай ракета, вспахала… А в-третьих, вы уже сейчас получаете определенную ренту, сдавая эту землю в аренду какому-нибудь агрохолдингу или агрокомпании. Поэтому второй фаворит у меня — сельхозземля, — подытожил финансовый эксперт.

Напомним, ранее экономист Олег Пендзин объяснил "Телеграфу", что не так с украинскими ОВГЗ.