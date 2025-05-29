Почти в 300 раз больше, чем соседи. Сколько золота хранит Нацбанк Украины

По объемам ЗВР Украина занимает место между Ганой и Эквадором

К концу 2024 года Украина входила в топ-60 стран, имеющих золотовалютные резервы. Так, запасы Нацбанка в сотни раз превышают ЗВР одного из наших ближайших соседей.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на данные крупнейшего в мире онлайн-рынка золотых слитков BullionVault.

Больше читайте в публикации: "Сколько золота реально осталось в резерве Украины и когда его больше распродавали".

Так, по итогам 2024 года Украина с золотым запасом 27,4 тонны занимала 59 место среди 217 стран. На душу населения у нас приходится 0,9 грамма, если отталкиваться от цифры в 32 млн украинских граждан, которую в начале 2025-го озвучивал вице-премьер Алексей Чернышев. Мы идем после центробанка Ганы с 30,5 тонн этого банковского металла в запасе и перед Эквадором, у которого 26,3 тонны.

Для сравнения: ЗВР Грузии составляют 7,1 тонн золота; Латвии — 6,7; Литвы — 5,8; Эстонии — 0,2. А в сокровищницах Таджикистана и Туркменистана нет ни килограмма золота.

По итогам 2024 года в тройку стран с самыми большими запасами золота в резервах местных центробанков входят США (8,1 тыс. тонн), Германия (3,4 тыс. тонн) и Италия (2,5 тыс. тонн). А меньше всего этого металла в закромах соседней Молдовы, Бутана и Уругвая — где накоплено всего по 100 килограммов золота, то есть в 274 раза меньше, чем в Украине.

Впрочем, чтобы представить все 27,37 тонн нашего золота, достаточно вспомнить, как выглядит 20-тонная фура. Так вот, золото поместится в одну такую большегрузную машину и один грузовик поменьше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько лет НБУ приумножает запасы золота.